La sidra de Canarias de la que todos hablan y no para de ganar premios: “Somos referente”

Las sidras de Valleseco han logrado un total de 13 medallas en el Concurso Internacional de Sidra del Sagardo Forum, celebrado del 20 al 22 de noviembre en Donostia–San Sebastián y Astigarraga.
Como ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, las marcas del municipio, El Lagar de Valleseco, Fierro, Tuscany, Niebla y Sendero del Valle, han obtenido medallas en un certamen en el que han participado 262 sidras de 19 países.
El concurso, celebrado en el Palacio de Congresos Kursaal, contó con la participación de prestigiosos sumilleres, enólogos, investigadores y expertos internacionales que evaluaron las sidras en nueve categorías diferentes.
La presencia de Valleseco ha destacado por “la calidad y diversidad de sus elaboraciones, consolidando al municipio como un referente sidrero en el archipiélago canario”, ha celebrado la Corporación.
Al detalle, El Lagar de Valleseco logró tres distinciones con su sidra natural sin filtrar, que obtuvo la plata, mientras que la sidra espumosa brut también se llevó plata.
El mayor reconocimiento llegó con su sidra natural sin filtrar con gas añadido, confirmando la maestría de sus elaboraciones.
Sidra Fierro, con su etiqueta Madrelagua, obtuvo el bronce; Sidras Tuscany destacó por su variedad de productos; la sidra espumosa PET-NAT recibió plata; y la sidra espumosa Brut Nature y la sidra extra gasificada obtuvieron bronce.
Por su parte, Sidras Niebla (Bodega FRP) con La Etiqueta Verde alcanzó plata, mientras que la Etiqueta Negra logró el oro, siendo una de las sidras mejor valoradas del concurso, y La Etiqueta Roja obtuvo bronce.
Sendero del Valle sumó tres premios a su palmarés con la sidra de Higo y la sidra de Limón que recibieron plata, mientras que la sidra de Manzana se llevó bronce.
El municipio cuenta actualmente con 24.000 manzaneros censados y un tejido productivo sidrero en pleno crecimiento, integrado por siete lagares, entre ellos: El Lagar de Valleseco (público), Bodega FRP, La Ruin, Tuscany y la incorporación más reciente, Sidra Fierro, impulsada por el vecino José Déniz.
El alcalde del municipio, José Luis Rodríguez Quintana, destacó la relevancia de estos resultados ya que “este proyecto, que comenzó con la recuperación del manzanero en el municipio, ha dado frutos extraordinarios”.
Estos reconocimientos internacionales “no solo nos llenan de orgullo, sino que también abren nuevas oportunidades para la promoción de nuestros productos y del turismo agroalimentario”, ha celebrado.