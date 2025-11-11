Equipos de salud mental en calle y la tutela regional, propuestas contra el sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife sufre una “sobrecarga estructural” para poder asumir competencias que no son locales y atender al elevado número de personas sin hogar que viven en las calles de la ciudad. Una cifra que ya supera las 730 personas, de las cuales el 55% procede de otros municipios y, a las que se suman otras 222 con problemas de salud mental.
Ante la gravedad de la situación y la falta de implicación de otras administraciones públicas, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, decidió pedir amparo a la Diputación del Común, con cuya titular, Dolores Padrón, mantuvo ayer un encuentro para analizar la situación del sinhogarismo y la elevada presión asistencial que soportan los servicios municipales capitalinos.
La Diputada del Común, que ha abierto una investigación de oficio, se ha comprometido a intermediar ante otras administraciones y la Fiscalía para avanzar en medidas concretas, proponiendo tres líneas de actuación inmediatas: la activación de las competencias del Consejo Tutelar de Canarias; la creación de nuevos recursos para personas sin hogar en otros municipios o mancomunidades, con el objetivo de descentralizar la atención y aliviar la carga sobre la capital, y la puesta en marcha del dispositivo ECA (Equipo Comunitario Asertivo) para casos de salud mental.
Padrón indicó que “la coordinación y activación de un Equipo de Intervención en Crisis desde los ECA, del que parta la activación de la emergencia para cada persona a nivel individual, sería muy conveniente porque sería el que activaría la emergencia y, así, la Fiscalía tendría conocimiento inmediato”.
La Diputada del Común explicó a DIARIO DE AVISOS que “lo que planteamos es que exista un equipo de emergencia en calle para sintecho con problemas mentales o con casos extremos de exclusión residencial, con una conexión directa con el 112 para, de ahí, que pueda actuar la Fiscalía”.
“El organismo tutelar de la Comunidad Autónoma debe de hacerse cargo de estas personas que, tras la intervención de Salud Mental, dé las pautas a la Justicia para su atención. Creemos que el Gobierno de Canarias debería haber planteado una estrategia a nivel regional para el sinhogarismo, la cual no existe a pesar de estar adherido a la nacional”, añadió Padrón.
Asimismo, dijo, “el Cabildo de Tenerife es el único que cuenta con un plan, pero hacen falta más recursos y medidas extraordinarias para llevarlo a cabo, pues es evidente que en Santa Cruz hay un número de personas a las que hay que tratar individualmente y, para eso, es necesario la intervención de los equipos de Salud Mental en el área metropolitana”.
En este sentido, Padrón apuntó que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, también le ha anunciado que “activará un servicio móvil de atención psiquiátrica y de adicciones en la capital, como así ha pedido el Ayuntamiento, con el fin de reducir la problemática”. No obstante, matizó que “la respuesta del Gobierno tiene que abarcar a las cuatro grandes capitales canarias, pues existe una falta de coordinación y de recursos a nivel de mancomunidades que debe solucionarse para evitar el desarraigo de personas de otros municipios y cuyo peso asistencial recae en otras localidades”.