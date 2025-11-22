Humedades en casas, solares con basura y ratas y cien escalones: el SOS de La Ladera de San Andrés

A los pies de la montaña que abraza el santacrucero barrio de San Andrés se encuentra la zona de La Ladera, en la que residen unos cien vecinos en la actualidad. Este enclave, cuyas infraestucturas datan de los años 70, se enfrenta desde hace tiempo a graves problemas de seguridad e insalubridad, sobre todo, en época de lluvias, cuando el agua transforma los centenares de escalones de las calles en auténticos barrancos. Cascadas sin control que anegan a su paso las casas, ocasionando importantes destrozos y humedades.
A esta problemática se suma, además, la de más de una decena de solares que se encuentran abandonados en el lugar, hoy convertidos en focos de basura, ratas e infecciones por la falta de mantenimiento, por los que los residentes reclaman una solución que pase por la intervención del Ayuntamiento capitalino o por la obligación de responsabilizar a los dueños de su mantenimiento.
El presidente de la asociación de vecinos El Pescador, Marcos Cova, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que “la situación en La Ladera de San Andrés es preocupante, sobre todo, porque se había alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento para acometer obras y dotar a la zona de una red de saneamiento y de reconducción de pluviales que, un año después, no se ha ejecutado”.
En este sentido, indicó que “el 15 de abril de 2024 se celebró una asamblea vecinal con las áreas de Servicios Públicos y del distrito de Anaga para reclamar la necesidad urgente de acometer un proyecto de reforma que convirtiera estas calles en paseos adecuados para caminar. No obstante, y pese al compromiso del Consistorio, que fijó plazos para dicha ejecución, seguimos sin noticias. Por ello, desde la asociación hemos solicitado una reunión con el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, para tratar este asunto”.
Al respecto, el edil del área anunció que “el Ayuntamiento está a la espera de recibir financiación por parte del Cabildo para acometer las obras acordadas. Es un proyecto que está dentro del plan de la Corporación y se espera que el próximo año, con el proyecto aprobado, pueda licitarse para dar comienzo a su ejecución”.
Mientras, Marcos Cova recordó que “hemos insistido en numerosas ocasiones al Ayuntamiento para que nos aporte información del proyecto de La Ladera de San Andrés, a través del distrito de Anaga, así como por escrito a Servicios Públicos, quien se comprometió a que en 2024 se redactaría el proyecto, en 2025 se licitaría la obra y, en 2026, se ejecutaría. Pero hasta la fecha no sabemos nada y todo sigue en incógnita”.
“Se hace urgente intervenir de una vez en la red de alcantarillado y agua potable de la zona. Pero, además, en épocas de lluvia, ya resulta casi imposible afrontar los centenares de escalones que hay que sortear para que los vecinos puedan llegar hasta las viviendas. Así pues, el proyecto debe pasar también por la recogida de aguas pluviales. Pedimos que para el próximo año se puedan ejecutar unas obras que ya se han demorado más de lo necesario”, subrayó el presidente de El Pescador.