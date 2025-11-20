Tacoronte activa un plan urgente para tratar el nuevo foco de termitas

El nuevo foco de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes localizado hace dos semanas en el barrio de La Caridad, en Tacoronte, ha obligado a activar un amplio dispositivo técnico que deberá intervenir sobre 200.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a unos 25 campos de fútbol. El tratamiento se realizará siguiendo el protocolo oficial, que establece tres radios de actuación de 50, 100 y 200 metros alrededor de los puntos donde se ha detectado la presencia de esta especie exótica invasora.
La información fue trasladada este miércoles a las cerca de 70 personas que asistieron a la reunión informativa convocada por el Ayuntamiento en el Pabellón Edmundo Gil, donde se explicó el procedimiento que se está siguiendo desde que se confirmó el nuevo foco. La sesión estuvo presidida por la alcaldesa, Sandra Izquierdo, acompañada por el concejal de Medio Ambiente, Iván Hernández; el técnico municipal Arsenio Gómez; y el jefe de grupo de Tragsatec, Juan Francisco Pestano Gabino, encargado de exponer el comportamiento de la termita subterránea y los criterios técnicos del plan de erradicación.
Durante la reunión, los asistentes pudieron ver sobre plano la localización exacta del foco y el área que será tratada. Además, se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente en permitir que los técnicos accedan a viviendas, fincas y solares privados para realizar las prospecciones necesarias y aplicar los tratamientos correspondientes.
Uno de los acuerdos alcanzados afecta al solar en el que se localizó el foco, propiedad —según indicaron vecinos presentes— de la empresa responsable del mantenimiento de jardines. En esa parcela no se permitirá la entrada de nuevas podas y se procederá a la retirada del material vegetal acumulado, aunque por el momento no se ha detallado cómo se realizará la operación. “Se están barajando varias fórmulas”, señaló el concejal Iván Hernández tras la reunión.
Según pudo conocer este periódico, se han descartado algunas alternativas inicialmente planteadas por su complejidad y su impacto ambiental. Entre ellas, la posibilidad de quemar los restos en un horno especializado, una opción rápida pero problemática por la emisión de humo y las molestias a los vecinos, además de no garantizar la eliminación completa del foco. Otra propuesta ha sido triturar el material, fermentarlo durante unos 15 días y aplicarle biocida, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.
Por el momento, los restos vegetales retirados del solar se están trasladando a la instalación habilitada por Tragsatec en Valle de Guerra, un espacio que cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias mientras se define el método más adecuado para evitar la propagación de esta plaga que continúa afectando a varios municipios de Tenerife.