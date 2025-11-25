el jardín

Con una playa del Parque Marítimo espectacular y un estadio digno de la Premier: así sería Tenerife rediseñada con IA

El usuario ha logrado, por ejemplo, 'restaurar' el Hotel Neptuno o 'acabar' el Tren del Sur
Con anchas avenidas, una playa del Parque Marítimo espectacular, con el Auditorio de fondo, y un estadio, el Rodríguez López, digno de la Premier League. Es como luce la isla de Tenerife si la IA hubiera hecho un rediseño de la misma.

El usuario de Tik Tok The Real Deymond ha colgado en su perfil hasta cinco vídeos de cómo quedaría la Isla según lo que considera más oportuno la Inteligencia Artificial.

El usuario ha logrado, por ejemplo, ‘restaurar’ el Hotel Neptuno o ‘acabar’ el Tren del Sur. El vídeo, que puedes ver aquí, vale mucho la pena.

