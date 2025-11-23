El IGN registra un nuevo terremoto de magnitud 2.2 en Canarias

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la noche de este sábado un nuevo movimiento sísmico en el municipio de Agaete, en Gran Canaria, que continúa concentrando pequeños temblores en las últimas semanas.
El último episodio tuvo lugar sobre las 21.30 horas, con una magnitud de 2,2 mbLg y una profundidad de 8 kilómetros, según los datos publicados por el IGN.
Aunque el sismo fue de baja intensidad, se suma a una serie de movimientos detectados en la misma zona durante el mes de octubre.
Tres terremotos registrados en la misma zona en octubre
El pasado 30 de octubre, Agaete experimentó tres sismos consecutivos. El de mayor magnitud, de 2,9 mbLg, se registró a las 01.19 horas y se localizó a 7 kilómetros de profundidad. Fue percibido en diferentes barrios del propio municipio y también en puntos de Gáldar, Tejeda, La Aldea de San Nicolás y San Mateo.
Minutos después, a las 01.50 horas, se produjo otro temblor de 2,3 mbLg, también a 7 kilómetros, que alcanzó una intensidad máxima de III, llegando a sentirse de nuevo en varios núcleos de Agaete y Gáldar.
A las 04.50 horas se detectó un tercer sismo, de 1,7 mbLg, mucho más débil y registrado a 5 kilómetros de profundidad, cuya intensidad fue II y únicamente perceptible en la zona de San Pedro, dentro del municipio.
Pese a la repetición de estos pequeños temblores, los especialistas consideran que entran dentro de la sismicidad habitual de la zona, sin que haya indicios de actividad anómala.