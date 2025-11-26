Yonathan, el vendedor de la ONCE que ha regado de euros Canarias

La ONCE ha repartido 528.000 euros en Gran Canaria con el Cupón Diario y Mi Día. En concreto, en el Puerto de Las Nieves, en Agaete, han repartido 350.000 euros en diez cupones de 35.000 euros cada uno; en Telde, 175.000 euros en cinco cupones y en Ingenio, con el sorteo de Mi Día, han repartido 3.000 euros.
El agente vendedor de la ONCE desde octubre de 2024 Yonathan Jesús Suárez ha sido el responsable de repartir la suerte en la calle Santa Rita, nº 4, del Puerto de Las Nieves en Agaete; mientras que María José Batista, agente vendedora de la ONCE desde agosto de 2024, lo hizo en la calle Poeta Fernando González de Telde.
Y Natividad Jennifer González, agente vendedora de la ONCE desde septiembre de 2025, repartió la suerte con un cupón de 3.000 euros de Mi Día, en la Avenida Los Artesanos, 8 de Carrizal, en Ingenio, según ha informado la organización en nota de prensa. Con este cupón de Mi Día se ha repartido 108.000 euros en la provincia de Las Palmas entre enero y este 25 de noviembre.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
En cuanto a ‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro y celebra sorteos todos los días.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores de la organización. Además se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.