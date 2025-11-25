Una violencia estructural que no distingue edad ni clase social

Según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de 2025, 49 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en el España, dos de ellas en Canarias, Diana y María del Carmen, que ya forman parte de la relación de 112 asesinadas desde 2023. Una violencia de carácter estructural que no distingue edades ni clases sociales.
El Gobierno de Canarias pone el acento en su campaña Rompamos el círculo en visibilizar a las víctimas de violencia de género, sobre todo en el colectivo de mujeres con discapacidad, que sufren una falta de credibilidad a la hora de denunciar haber sido víctimas de violencias por algún hombre, incluso es su propio cuidador. “No creerlas, no acompañarlas, no apoyarlas es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio”, lamentó la consejera regional, Candelaria Delgado.
La directora del ICI, Ana Brito, recordó que la violencia de género afecta a millones de mujeres de todo el mundo y las mujeres con discapacidad tienen un 50% más de posibilidades de sufrir violencia de género. Hay que romper un círculo “cercado por miles de situaciones, que se repiten en diferentes ámbitos y de numerosas formas: física, emocional, económica y psicológica”, manifestó al tiempo que expresó la necesidad de romper el círculo “escuchando y creyendo a las mujeres que presentan alguna discapacidad cuando sufren o han sufrido violencia de género”.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife en su campaña Conectamos, hablamos, nos cuidamos 24/7, busca prevenir y un futuro libre de violencias de género entre los adolescentes y jóvenes. El 27% de chicas de 14 a 16 años manifiestan haber vivido una situación de violencia de género en sus parejas, de estas el 94% de las jóvenes de 14 a 16 no denuncian por miedo, y el 64% manifiestaron que no se habían dado cuenta que estaban siendo víctimas de violencia machista. Además, con motivo del 25N, la institución organiza el II Congreso de Prevención de Violencias de Género con población preadolescente, adolescente y joven, que tendrá lugar el 26 y 27 de noviembre en el Campus de Guajara de la ULL