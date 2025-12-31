Un 2025 sin avances para el Hospital del Sur: la paciencia de la comarca se agota

“Cerramos 2025 sin que haya salido a licitación la redacción del proyecto de ampliación del Hospital Público del Sur. Qué tristeza, frustración y olvido sentimos los ciudadanos de la comarca”, lamentó ayer la plataforma ciudadana Pro Hospital Público del Sur, visiblemente molesta ante una ampliación largamente esperada que vuelve a encallarse tras décadas de promesas incumplidas.
Lejos de corregirse con el paso del tiempo, el bloqueo del proyecto se ha cronificado durante años. “A principio de esta legislatura habíamos puesto muchas esperanzas en el avance de esta reivindicación justa y necesaria, pero han pasado dos años y medio y un simple paso administrativo, que significa sacar a licitación la redacción de un proyecto, no se ha hecho”, denuncian. El colectivo insiste en que la situación actual del centro es consecuencia directa de esa falta de planificación histórica. “La capacidad resolutiva del mismo estaba estrangulada por la falta de espacio donde seguir implementando servicios importantes como la ampliación de la zona quirúrgica, oncología, paritorios.. y tantos otros servicios esenciales”, advierten.
A ello se suma, según la plataforma, un problema estructural que agrava el colapso: “En estos últimos años se ha incrementado el número de habitaciones bloqueadas por pacientes que han sido dados de alta, pero que no pueden abandonar el hospital porque no hay disponible una cama sociosanitaria donde trasladarles, responsabilidad del Cabildo de Tenerife”.
Una realidad que tiene consecuencias directas sobre la atención sanitaria: “Muchos pacientes que entran por urgencias deben ser derivados a hospitales privados o al Hospital de La Candelaria por la imposibilidad de ser debidamente atendidos en él”. Por ello, concluyen que la situación es degenerativa y que, “en estos últimos años, lejos de avanzar, más bien se ha retrocedido”.
Tras más de 30 años de reivindicación ininterrumpida, la plataforma eleva el tono y dirige su reproche de forma directa al presidente del Gobierno de Canarias: “Estimado señor Clavijo, recuerde usted que en cada una de nuestras múltiples reuniones en estos dos años y medio insistimos especialmente en este punto”. Según el colectivo, esa insistencia solo encontró una respuesta en forma de escenificación política, al “mirar a su consejera de Sanidad e invitarla a acelerar los procesos”, un movimiento que, reconocen sin rodeos, “no ha servido de nada”.
“La licitación de un simple expediente para la redacción de un proyecto arquitectónico no ha salido en todo este tiempo….No hay excusa suficiente que justifique esta intolerable dilación”, afirman.
SE ACABÓ LA ESPERA
El colectivo advirtió de que la etapa de la espera pasiva “ha terminado”: “No somos tontos, pero sí hemos sido demasiado pacientes”. Anuncian que “comenzarán una ronda de contactos con todos los representantes sociales y empresariales de la zona para decir basta ya”. El mensaje final resume décadas de frustración acumulada: “El Sur está en urgencias”.