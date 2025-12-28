La Aemet actualiza la previsión meteorológica: lo que le espera a Canarias en los próximos días

La recta final de las fiestas de Navidad estará marcada en Canarias por un tiempo relativamente estable, aunque con cambios significativos a partir del inicio del nuevo año. Así lo recoge la predicción especial elaborada por la Aemet este domingo, 28 de diciembre de 2025, que apunta a un aumento de la inestabilidad en el Archipiélago coincidiendo con los primeros días de enero.
Lunes 29: nubosidad variable y posibles chubascos aislados
Este lunes, 29 de diciembre, el tiempo será en general estable en Canarias, aunque no se descarta la aparición de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve.
Predominarán los cielos con intervalos nubosos y viento flojo, sin grandes cambios térmicos.
Mientras tanto, la situación más adversa se concentrará en otras zonas del país, especialmente en el litoral mediterráneo, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes, un escenario que no afectará de forma directa al Archipiélago.
Martes 30 y miércoles 31: calma antes del cambio
Durante el martes 30 y el miércoles 31, Canarias mantendrá un panorama similar, con intervalos nubosos, temperaturas sin cambios y viento flojo del sur y este, que arreciará durante la jornada del día 31.
En el conjunto del país dominará el tiempo anticiclónico, pero en las Islas se empieza a intuir el giro meteorológico que marcará el inicio de 2026.
Del jueves 1 al domingo 4: llegan las borrascas atlánticas
El cambio de año traerá consigo un cambio notable de tiempo en Canarias. A partir del jueves 1 de enero, se espera la retirada de las altas presiones y la llegada de borrascas atlánticas con sus frentes asociados, dando lugar a precipitaciones generalizadas, que podrán ser ocasionalmente tormentosas.
Según el escenario más probable, las lluvias comenzarán ya el día 1 en Canarias, con mayores acumulados previstos en el Archipiélago, donde existe probabilidad de que sean fuertes y persistentes.
Las temperaturas tenderán a subir de forma general, aunque podrían registrarse descensos hacia el final del periodo. El viento pasará a dominar de componentes sur y oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, especialmente en Canarias y zonas expuestas.
Un inicio de año marcado por la inestabilidad
Así, Canarias afrontará el final de las fiestas navideñas con un tiempo tranquilo, pero recibirá el nuevo año bajo un escenario claramente más inestable, con lluvias, viento y un ambiente más dinámico