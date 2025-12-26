La Aemet advierte: varios frentes dejarán lluvias abundantes y rachas muy fuertes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este viernes, 26 de diciembre de 2025, la previsión del tiempo en Canarias para los últimos días del año, en el marco de su predicción especial por las fiestas de Navidad.
Las próximas tres jornadas (27, 28 y 29 de diciembre) estarán marcadas por los cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas, principalmente en las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, la Aemet apunta que sufrirán pocos cambios.
De cara al martes y miércoles, 30 y 31 de diciembre, los intervalos nubosos volverán a hacer acto de presencia sobre el Archipiélago, con posibilidad de que caiga alguna precipitación débil en las islas de mayor relieve.
Canarias, afectada por frentes
La situación empeorará el primer día de 2026, el jueves 1 de enero de 2026, así como el viernes, pues las Islas se verían afectadas por diversos frentes que, según la previsión de la Aemet, dejarán lluvias abundantes, viento intenso, con probables rachas muy fuertes.
“El escenario más probable apunta a que Canarias sí se vería afectada por los frentes, con precipitaciones generalizadas con probabilidad de ser abundantes, viento intenso con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes, y temperaturas con pocos cambios”, precisa la Agencia Estatal de Meteorología.