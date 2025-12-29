el tiempo

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos nubosos, con probables lluvias ocasionales en el interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, será moderado del noroeste, y disminuirá a flojo por la tarde.

La previsión de la Aemet para Las Palmas

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos, con cielos que abrirán a claros durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Fuerteventura y los 14 grados de mínima en la isla de Lanzarote.

El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas.

