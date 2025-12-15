La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este martes: mantiene dos avisos

Canarias afronta este martes, 16 de diciembre de 2025, otra jornada marcada por las consecuencias de la borrasca Emilia, que el último fin de semana dejó en el Archipiélago más de 2.000 incidencias y un notable impacto en infraestructuras y servicios.
Aunque la situación meteorológica ha evolucionado y el grueso del temporal ha remitido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para mañana un escenario con viento del norte moderado, probable intensificación de rachas en cumbres y vertientes expuestas, así como nubosidad abundante, especialmente en el norte de las islas de relieve.
La borrasca Emilia, que comenzó a afectar al Archipiélago el pasado fin de semana, provocó fuertes rachas de viento, oleaje extremo y abundante nieve en las cumbres, así como interrupciones del suministro eléctrico en varias zonas de Tenerife.
Predicción de la Aemet para mañana: viento, nubosidad y lluvias débiles
Para el martes, 16 de diciembre, la Aemet prevé:
- Viento de componente norte moderado, con posibles rachas localmente muy fuertes en las cumbres y vertientes este y oeste de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, aunque con menor probabilidad de intensidad en el resto de islas.
- Intervalos nubosos predominantes, especialmente en el norte de las islas con relieve, y posibilidad de lluvias débiles a primeras horas en Lanzarote y Fuerteventura, sin descartarlas de forma dispersa en otras zonas del Archipiélago.
- Temperaturas con pocos cambios respecto a días recientes, con máximas alrededor de 22°C en Las Palmas de Gran Canaria y 23°C en Santa Cruz de Tenerife.
La Aemet mantiene avisos amarillos fenómenos costeros en Lanzarote y Fuerteventura.