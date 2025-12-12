La Aemet amplía los avisos por la borrasca Emilia en Canarias

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos nubosos; sin embargo, podrán abrir a algunos claros en costas, principalmente del sur, a partir de la tarde, según ha informado la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, las Islas se verán influenciadas en las próximas horas por la borrasca Emilia. Se prevén lluvias de débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte y venir acompañadas de tormentas aisladas a primeras y últimas horas. Con el final de la jornada, no se descartan precipitaciones en forma de nieve en cumbres.
Las temperaturas irán en descenso –ligero en costas y moderado en zonas altas–, que podría ser notable en las máximas en cumbres centrales, con probables heladas débiles.
Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 12 de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, sobre todo en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.
Provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este viernes, 12 de diciembre de 2025, indica que en Gran Canaria habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde; y con lluvias débiles a moderadas que podrán ser persistentes en medianías del norte; serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde con precipitaciones débiles a moderadas sin descartar que sean en forma de chubascos tormentosos principalmente a últimas horas, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas experimentarán un descenso, que será ligero en costas y moderado en medianías y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 16ºC de mínima y los 22ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo a moderado del nordeste, aumentando a noroeste fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.