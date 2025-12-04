Atención al tiempo en Canarias: la Aemet detalla las horas en la que se espera “lo peor”

La previsión meteorológica para este jueves en Canarias incluye intervalos nubosos en el norte y nordeste del Archipiélago, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
A partir del mediodía, se esperan intervalos nubosos en el oeste y, en el resto de zonas, presencia de nubosidad alta.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de 22 grados en Tenerife y mínimas de 13 grados en El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.
Los vientos del noreste soplarán con fuerza 4 a 6, generando marejada o fuerte marejada. El mar de fondo del noroeste aumentará de 1–2 metros a 3–4 metros. En la costa oeste predominarán vientos variables de 1 a 3 y mar rizada.
Avisos amarillos
En este sentido, la Aemet mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros en varios puntos del Archipiélago:
- Lanzarote, desde las 20.00 horas del miércoles hasta las 21:00 del jueves, por mar combinada del norte de 4 metros mar adentro y mar de fondo del norte o noroeste superior a 3 metros, con periodos en torno a 16 segundos en horas de pleamar.
- Norte de Tenerife y Gran Canaria, este de La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, entre las 10.00 y las 13:00 horas del jueves, con mar combinada del norte cercana a 4 metros, mar de fondo del norte o noroeste de más de 3 metros y periodos altos próximos a 16 segundos. En estos tramos se suma un alto coeficiente de marea en pleamar a mediodía.
Además, el Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta, declarada desde este miércoles a las 8:00 horas.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En Tenerife habrá intervalos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada. En el resto de áreas predominará la nubosidad alta, con algunos intervalos de nubes bajas en el oeste por la tarde. Las temperaturas no variarán o experimentarán un ligero ascenso en zonas altas. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. En las costas del oeste habrá brisas. En Santa Cruz de Tenerife se prevén temperaturas entre 18 y 23 grados.
En La Gomera, el norte estará nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas, mientras que en el resto habrá intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero ascenso en cumbres. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte por la tarde en las vertientes sureste y oeste. En San Sebastián de La Gomera se esperan valores entre 18 y 23 grados.
En La Palma, el norte y este permanecerán nubosos, con probables precipitaciones débiles durante la primera mitad del día. En el resto, intervalos de nubes altas y algunas bajas en el oeste por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo un ligero ascenso en cumbres y medianías. El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en El Paso y zonas sureste y noroeste, donde pueden darse rachas muy fuertes. En Santa Cruz de La Palma, los termómetros marcarán entre 16 y 21 grados.
En El Hierro, se esperan intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero ascenso en cumbres. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste. En Valverde, las temperaturas oscilarán entre 14 y 17 grados.
El tiempo en la provincia de Las Palmas
En Gran Canaria, el norte y nordeste permanecerán nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. En el resto del territorio habrá intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas se mantendrán estables, con registros en Las Palmas de Gran Canaria entre 19 y 22 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En la costa suroeste predominarán las brisas.
En Lanzarote y Fuerteventura los cielos estarán poco nubosos, con intervalos ocasionales durante la primera mitad del día y presencia de nubosidad alta por la tarde. Las temperaturas tendrán pocos cambios, con valores previstos de 17 a 22 grados en Arrecife y de 17 a 21 grados en Puerto del Rosario. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las costas este y oeste, especialmente durante la madrugada y segunda mitad de la jornada.