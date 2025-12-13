La Aemet confirma cuándo acabarán las tormentas y lluvias en Canarias

Las lluvias y tormentas que ha dejado en Canarias la borrasca Emilia, irán remitiendo durante la próxima madrugada, ha informado la Centro de Atención de Emergencias de Canarias.
En sus redes sociales, el CECOES indica que esta tarde han continuado las intervenciones por el fuerte viento sobre todo en Gran Canaria y en menor medida en Tenerife con un total, en toda Canarias, de 1.500 incidentes que se han gestionado desde el centro de emergencias.
Sobre las 18:00 horas, tal y como ha previsto la Agencia Estatal de Meteorología, se han reactivado los efectos de la borrasca, tanto por la lluvia y las tormentas y, según los datos de la AEMET, en total se han producido 1.237 rayos.
Canarias ha registrado este sábado, durante el paso de la borrasca Emilia, rachas de casi 160 kilómetros/hora, precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado y temperaturas que han descendido hasta los -2,8 ºC.
Los incidentes registrados no han revestido gravedad y están relacionados con daños materiales.