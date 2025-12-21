Aena “castiga” a los canarios recortando en el aeropuerto de El Hierro: “La imagen de la vergüenza”

La imagen de un avión dando vueltas en el aire este domingo, a la espera de que el aeropuerto de El Hierro pudiera abrir, ha encendido todas las alarmas. No fue por mal tiempo ni por una incidencia técnica. Según han denunciado los Controladores Aéreos y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) a través de un comunicado, la situación es consecuencia directa del recorte operativo impuesto por AENA en el aeropuerto herreño.
Desde hoy y hasta el próximo 12 de enero, el Aeropuerto de El Hierro ve limitado su horario de funcionamiento: abre a las 08:30 horas, media hora más tarde de lo habitual, y cierra a las 18:00 horas, reduciendo de forma drástica la capacidad de reacción ante retrasos, incidencias o necesidades sobrevenidas. En la práctica, desaparece casi por completo la posibilidad de ampliar el horario operativo, algo especialmente sensible en Canarias por la dependencia del transporte aéreo.
Menos controladores, menos margen y más riesgos
La raíz del problema, según la denuncia difundida, está en la reducción del número de controladores aéreos. El aeropuerto pasó de contar con seis profesionales a solo tres, tras la gestión privatizada del servicio, actualmente en manos de SAERCO. Una situación que, aseguran, deja turnos con un único controlador operativo hasta las 18:00 horas y otro en régimen de guardia, sin cobertura completa.
“Que nadie diga que esto no afecta a la seguridad. Que nadie diga que esto es normal”, advierte la Agrupación Herreña Independiente, que califica lo ocurrido como “tercermundista” y acusa a AENA de usar a los herreños “como moneda de cambio”.
Impacto directo en la sanidad y en los vuelos
El recorte no solo afecta a los viajeros. También tiene consecuencias directas sobre la atención sanitaria. Con el nuevo horario, se reduce el margen real para evacuaciones médicas en avioneta. “¿Qué ocurre si una evacuación urgente se necesita fuera de ese horario?”, se preguntan desde AHI, alertando de que “con la salud de los herreños no se puede jugar”.
Además, la medida anula un avance logrado hace apenas dos meses, cuando Binter adelantó su primer vuelo del día a las 08:00 para facilitar el acceso a consultas médicas y trámites en Tenerife. Ese ajuste queda ahora sin efecto.
🛑 La imagen de la vergüenza— AHI El Hierro (@AHIHierro) December 21, 2025
Un avión dando vueltas esperando que el aeropuerto de El Hierro abra sus puertas
👉 AHI exige ENAIRE asuma el control de El Hierro@aena @MauriciLucena @oscar_puente_@aviaciondigital @controladores @SindicatoASAE@RTVCes @ENAIRE @jasantano pic.twitter.com/PgVxU3KBeL
Decisión “improvisada” y sin margen de adaptación
La Agrupación Herreña Independiente denuncia que el recorte se decidió y aplicó en apenas dos días, sin planificación ni margen de adaptación. Muchos pasajeros se han visto afectados con billetes ya comprados y conexiones cerradas, especialmente quienes enlazan en Tenerife con otros vuelos, citas médicas o gestiones esenciales.
Ante esta situación, AHI exige una solución “clara y definitiva”: que ENAIRE asuma el control del aeropuerto con personal suficiente y en las mismas condiciones que cualquier otro aeropuerto público del Estado.
Reacción política
El senador por El Hierro, Javier Armas, exigirá este lunes una solución inmediata y recordará que esta situación ya fue advertida hace meses en el Senado al ministro de Transportes, sin que entonces se adoptaran medidas.
“AENA es una empresa de todos los españoles, no un experimento privatizado donde una isla pequeña paga los recortes”, subraya AHI. El mensaje final es claro: “El Hierro no es de tercera y no puede permitirse que su aeropuerto funcione al límite”.