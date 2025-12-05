Los educadores sociales están preocupados ante el aumento de las agresiones a profesores en Canarias

El Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (Ceescan) expresó su preocupación ante el alarmante incremento de las agresiones del alumnado hacia el profesorado y personal, o entre iguales, en los centros educativos.
El colectivo asegura que los centros “están desbordados y carecen de las herramientas suficientes para contener esta crisis de conflictividad” y recalca que la violencia en el ámbito escolar “es un fenómeno complejo que no puede ser ignorado y que exige una intervención inmediata de profesionales especializados en acompañamiento socioeducativo, gestión de conflictos y prevención de conductas de riesgo”.
Asimismo, Ceescan lamenta que “la ausencia crítica del educador y la educadora social compromete seriamente la seguridad y el bienestar en las aulas”. Insiste en que su incorporación en el centro educativo es vital para “prevenir, acompañar, fortalecer la convivencia y apoyar” al profesorado.
En este sentido recalcan que “se debe actuar antes de que el conflicto escale, aplicando estrategias de prevención primaria”, también hay que “brindar apoyo al alumnado con riesgo de exclusión o dificultades severas”, así como “desarrollar programas estables de bienestar emocional y convivencia”, además de apoyar y ofrecer “un recurso humano especializado” que el equipo docente necesita.
El Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias insta a las administraciones públicas “a tomar medidas definitivas de forma urgente e inaplazable”, entre ellas “reconocer y dotar” de presupuesto para su “incorporación estructural en los centros”, así como “garantizar que lidere las funciones del coordinador o coordinadora de bienestar”, aplicando un enfoque socioeducativo integral y preventivo. Recalca que la presencia de educadoras y educadores sociales “no es un lujo ni un complemento: es una necesidad esencial y un imperativo ético para garantizar entornos educativos seguros e inclusivos”.
El colectivo reitera su plena disposición a colaborar de manera inmediata y efectiva con la Consejería poniendo a disposición “nuestra experiencia y conocimiento profesional”, tal y como ha manifestado en reiteradas reuniones, con el objetivo de “articular urgentemente las medidas necesarias que frenen esta problemática y garanticen un sistema de calidad”.