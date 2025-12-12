Andrés Martínez (PP) asumirá la Alcaldía de Arico antes de Navidad

Andrés Martínez, edil del Partido Popular, asumirá la Alcaldía de Arico el próximo día 23, fecha que separa el sorteo de la Lotería de Navidad y la Nochebuena. Esa mañana, Olivia Delgado (PSOE) cederá el bastón de mando a su socio de gobierno, cumpliendo así el pacto de estabilidad firmado por ambas fuerzas políticas tras las elecciones municipales de 2023, en las que el PSOE obtuvo seis ediles y el Partido Popular dos.
Martínez será alcalde del segundo municipio en extensión de Tenerife durante los últimos 18 meses de mandato, mientras que Delgado, que ha presidido el Consistorio desde el 17 de junio de 2023, asumirá la primera tenencia de alcaldía y mantendrá las áreas actuales: Hacienda, Tesorería, Patrimonio, Seguridad y Relaciones Institucionales.
La hasta ahora alcaldesa ariquera, en una reciente entrevista concedida a este periódico, señaló que la alianza municipal de gobierno PSOE-PP se formó “para dar un rumbo sólido” al municipio y se refirió al pacto como “la prueba de que el compromiso con el cambio es compartido”. También afirmó que la estabilidad de Arico “está por encima de las siglas”.
En estos 30 meses de gestión, la exsenadora socialista considera que Arico ha pasado “de la inacción a la solvencia” y calificó de “transformación sin precedentes” el resultado de la gestión, destacando el “saneamiento” de las cuentas y el “desbloqueo” de obras como la plaza de la Villa.
Con este relevo, los bastones de mando de los ayuntamientos del Sur quedarán repartidos a partes iguales entre las tres principales formaciones políticas: Adeje, Candelaria, Fasnia y Vilaflor de Chasna (PSOE); San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora y Arafo (CC); y Santiago del Teide, Arona, Güímar y Arico (PP).
Se trata de una configuración inédita en una comarca en la que históricamente la mayor representación institucional la ha acaparado el PSOE, seguida de Coalición Canaria y en tercer lugar, a una considerable distancia, el Partido Popular.