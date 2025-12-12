La Laguna suspende actividades por la alerta por la borrasca Emilia, incluido el popular espectáculo de luces de Navidad

El Ayuntamiento de La Laguna ha activado el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) ante las alertas por viento, lluvias y fenómenos costeros que afectan al municipio como consecuencia del episodio meteorológico adverso previsto para las próximas horas.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha explicado que la decisión se adopta como medida preventiva para garantizar la seguridad de la población. “Hemos activado el CECOPAL ante las alertas por viento, lluvias y fenómenos costeros”, ha señalado.
Como parte de las medidas acordadas, el Consistorio ha decidido aplazar todas las actividades municipales al aire libre, incluidos eventos deportivos, culturales y de ocio que se desarrollen en espacios abiertos del municipio. La suspensión se mantendrá mientras permanezcan activos los avisos meteorológicos.
Cierre de espacios naturales y refuerzo de servicios
Por motivos de precaución, el Ayuntamiento procederá también al cierre del aparcamiento de Cruz del Carmen, en la zona de Anaga, uno de los puntos de mayor afluencia de visitantes, así como al cierre de piscinas naturales y entornos costeros del municipio lagunero.
“Por precaución se procede al cierre del aparcamiento de Cruz del Carmen, en la zona de Anaga, así como piscinas naturales y entornos costeros de nuestro municipio”, ha detallado Albelo.
Asimismo, el concejal ha indicado que se ha llevado a cabo un refuerzo de los servicios municipales y de las dotaciones de Protección Civil, con el objetivo de atender cualquier incidencia que pueda producirse durante el episodio meteorológico. “Hemos reforzado los servicios municipales y las dotaciones de Protección Civil para velar por la ciudadanía”, ha subrayado.
Desde el Ayuntamiento de La Laguna se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en zonas expuestas al viento y al oleaje y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades mientras se mantenga la situación de alerta.
El espectáculo de luces de Navidad
Respecto al pequeño espectáculo de luces de Navidad, que está siendo uno de los principales atractivos de Aguere en estas fechas, el Consistorio confirma que se suspenderá hasta la finalización de las mencionadas alertas.