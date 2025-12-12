Emergencias declara la alerta por nevadas en Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, con inicio previsto a partir de las 22:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.
La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.
Según la información facilitada, se prevén precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel a partir de 1600–1700 metros de altitud. Los acumulados de nieve podrían alcanzar o superar los 5 centímetros en 24 horas en las cumbres de Tenerife, mientras que en las cumbres de La Palma y Gran Canaria se esperan acumulados de hasta 2 centímetros en el mismo periodo.
En estas dos últimas Islas se ha activado la situación de prealerta por nevadas.
Recomendaciones a la población
Ante el riesgo asociado a nevadas y temperaturas mínimas, la Dirección General de Emergencias recomienda a la población evitar salir de casa si no es estrictamente necesario y no acceder a zonas nevadas sin consultar previamente la previsión meteorológica y el estado de las carreteras.
En caso de ser imprescindible el uso del vehículo, se aconseja llenar el depósito de combustible, llevar cadenas, ropa de abrigo, así como teléfono móvil y sistemas de alimentación para el mismo. También se pide especial precaución ante la posible formación de placas de hielo, especialmente en zonas de umbría.
Asimismo, se recuerda la importancia de respetar la señalización, no circular por carreteras cortadas al tráfico y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Si una persona queda atrapada por la nieve dentro del vehículo, se recomienda permanecer en su interior, mantener el motor encendido con la calefacción puesta, renovar el aire periódicamente y evitar quedarse dormido.
La Dirección General de Emergencias insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los medios de comunicación y recuerda que, para cualquier incidencia o información, está disponible el teléfono 012, y que en caso de emergencia se debe llamar al 112.
Actuaciones recomendadas a los cabildos
En el marco del PEFMA, la Dirección General de Emergencias ha trasladado a los cabildos insulares una serie de actuaciones preventivas. Entre ellas, se incluye informar y alertar a los responsables insulares, mantener una vigilancia constante de la información meteorológica y de los avisos emitidos por el CECOES 1-1-2, y establecer mecanismos de seguimiento de la situación.
También se recomienda determinar puntos de vigilancia para conocer el estado de las carreteras, realizar el seguimiento de las nevadas y, en caso de riesgo inminente, cortar el tráfico en vías de acceso a las zonas afectadas, con especial atención a vados y caminos.
Otras medidas contemplan avisar a la población en áreas afectadas, informar a zonas de acampada y áreas recreativas, alertar a los servicios medioambientales, prever los medios necesarios, utilizar la red propia del Gobierno de Canarias o la Red TETRA RESCAN para las comunicaciones y activar los Planes Insulares Operativos para garantizar la coordinación entre administraciones.
Además, se plantea la evaluación del cierre de actividades deportivas, docentes o culturales que puedan afectar a varios municipios, así como la adopción de otras actuaciones preventivas que se consideren necesarias.