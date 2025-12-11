el tiempo

El Gobierno eleva la alerta en Canarias ante un “empeoramiento significativo”

Emergencias avisa de que las olas máximas podrían alcanzar los 13 metros
La Dirección General de Emergencias ha actualizado este jueves la situación por fenómenos costeros, que pasa a nivel de alerta en toda Canarias a partir de las 09.00 horas de este viernes, 12 de diciembre.

La decisión de toma atendiendo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y lo establecido en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El aviso destaca un empeoramiento significativo del estado del mar, que comenzará el viernes y será más acusado a partir del mediodía.

Alerta por el empeoramiento del mar

Según Emergencias, este viernes se espera viento de fuerza 6 a 7, con áreas de fuerza 8 en La Gomera y parte de Tenerife, lo que afectará especialmente al canal marítimo entre ambas islas.

Antes de la medianoche, la altura significante de las olas en las costas expuestas al norte y oeste del Archipiélago se situará entre 4 y 4,5 metros.

La pleamar, en la segunda mitad del día, se producirá entre las 19.35 y las 20.15 horas.

Oleaje más intenso

Para el sábado 13 de diciembre, la previsión indica un nuevo incremento del temporal marítimo, con fuerte marejada a mar gruesa, áreas de muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste con olas de 3 a 5 metros.

En el mar se esperan vientos de fuerza 6 a 8 (39–74 km/h).

La altura significante del oleaje combinado en las costas abiertas al norte de Gran Canaria, así como en las del norte y oeste del resto de las islas, oscilará entre 4 y 6,3 metros.

La predicción detalla que:

  • El 67 % de las olas tendrá una altura media de 1,6 a 4 metros.
  • Un 10 % alcanzará 5 a 8 metros.
  • Un 1 % podría situarse entre 7 y 11 metros.
  • La altura máxima teórica de una ola podría llegar a 13 metros.

Si estas previsiones se confirman, Emergencias actualizará la situación a alerta máxima el sábado.

Las pleamares del sábado tendrán lugar entre las 07.55 y las 08.40 horas, y entre las 20.40 y las 21.20 horas.

Recomendaciones a la población

En aplicación del Pefma, se insta a la ciudadanía a seguir una serie de medidas de autoprotección:

  • Proteger viviendas situadas en zonas expuestas a la entrada de agua del mar.
  • Evitar permanecer en espigones, muelles o áreas donde rompen las olas.
  • No realizar pesca en zonas de riesgo.
  • Evitar circular por carreteras próximas a la línea de costa.
  • No bañarse en playas desconocidas o con bandera roja.
  • No practicar actividades náuticas en áreas afectadas por la mar de fondo.
  • No acampar en playas ante avisos por temporal marítimo.
  • Mantenerse alejado del mar incluso si hay aparentes momentos de calma.
  • Asegurar embarcaciones en zonas resguardadas.
  • Advertir a otras personas si se encuentran en zonas de riesgo.
  • En caso de caída al mar, alejarse del área de rompiente, pedir ayuda y esperar rescate.
  • En una corriente, no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta una zona de menor intensidad.
  • Si se presencia un accidente, lanzar elementos flotantes y llamar al 1-1-2.
  • Para información adicional, acudir al teléfono 0-12.

Recomendaciones a los municipios

Emergencias indica a las corporaciones locales que:

  1. Señalicen las zonas que sufren daños habituales por oleaje.
  2. Controlen áreas con riesgo de desprendimientos.
  3. Informen a responsables municipales y equipos de la organización local.
  4. Mantengan vigilancia de la información meteorológica y de los avisos del CECOES 1-1-2.
  5. Establezcan puntos de vigilancia y balizamiento en zonas inundables.
  6. Coordinen medios y recursos disponibles.
  7. Notifiquen al CECOES la activación del plan municipal.
  8. Utilicen la red TETRA RESCAN para comunicaciones.
  9. Controlen el acceso a paseos marítimos, escolleras y diques.
  10. Desalojen playas si es necesario e impidan el baño y las actividades recreativas en el mar.
  11. Cortar carreteras que conduzcan a zonas inundables y señalizar vados.
  12. Avisar a la población en áreas donde la evolución del mar pueda generar daños.
  13. Evaluar la constitución del CECOPAL.
  14. Aplicar medidas adicionales que se consideren necesarias.
