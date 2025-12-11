El Gobierno eleva la alerta en Canarias ante un “empeoramiento significativo”

La Dirección General de Emergencias ha actualizado este jueves la situación por fenómenos costeros, que pasa a nivel de alerta en toda Canarias a partir de las 09.00 horas de este viernes, 12 de diciembre.
La decisión de toma atendiendo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y lo establecido en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El aviso destaca un empeoramiento significativo del estado del mar, que comenzará el viernes y será más acusado a partir del mediodía.
Alerta por el empeoramiento del mar
Según Emergencias, este viernes se espera viento de fuerza 6 a 7, con áreas de fuerza 8 en La Gomera y parte de Tenerife, lo que afectará especialmente al canal marítimo entre ambas islas.
Antes de la medianoche, la altura significante de las olas en las costas expuestas al norte y oeste del Archipiélago se situará entre 4 y 4,5 metros.
La pleamar, en la segunda mitad del día, se producirá entre las 19.35 y las 20.15 horas.
Oleaje más intenso
Para el sábado 13 de diciembre, la previsión indica un nuevo incremento del temporal marítimo, con fuerte marejada a mar gruesa, áreas de muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste con olas de 3 a 5 metros.
En el mar se esperan vientos de fuerza 6 a 8 (39–74 km/h).
La altura significante del oleaje combinado en las costas abiertas al norte de Gran Canaria, así como en las del norte y oeste del resto de las islas, oscilará entre 4 y 6,3 metros.
La predicción detalla que:
- El 67 % de las olas tendrá una altura media de 1,6 a 4 metros.
- Un 10 % alcanzará 5 a 8 metros.
- Un 1 % podría situarse entre 7 y 11 metros.
- La altura máxima teórica de una ola podría llegar a 13 metros.
Si estas previsiones se confirman, Emergencias actualizará la situación a alerta máxima el sábado.
Las pleamares del sábado tendrán lugar entre las 07.55 y las 08.40 horas, y entre las 20.40 y las 21.20 horas.
Recomendaciones a la población
En aplicación del Pefma, se insta a la ciudadanía a seguir una serie de medidas de autoprotección:
- Proteger viviendas situadas en zonas expuestas a la entrada de agua del mar.
- Evitar permanecer en espigones, muelles o áreas donde rompen las olas.
- No realizar pesca en zonas de riesgo.
- Evitar circular por carreteras próximas a la línea de costa.
- No bañarse en playas desconocidas o con bandera roja.
- No practicar actividades náuticas en áreas afectadas por la mar de fondo.
- No acampar en playas ante avisos por temporal marítimo.
- Mantenerse alejado del mar incluso si hay aparentes momentos de calma.
- Asegurar embarcaciones en zonas resguardadas.
- Advertir a otras personas si se encuentran en zonas de riesgo.
- En caso de caída al mar, alejarse del área de rompiente, pedir ayuda y esperar rescate.
- En una corriente, no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta una zona de menor intensidad.
- Si se presencia un accidente, lanzar elementos flotantes y llamar al 1-1-2.
- Para información adicional, acudir al teléfono 0-12.
Recomendaciones a los municipios
Emergencias indica a las corporaciones locales que:
- Señalicen las zonas que sufren daños habituales por oleaje.
- Controlen áreas con riesgo de desprendimientos.
- Informen a responsables municipales y equipos de la organización local.
- Mantengan vigilancia de la información meteorológica y de los avisos del CECOES 1-1-2.
- Establezcan puntos de vigilancia y balizamiento en zonas inundables.
- Coordinen medios y recursos disponibles.
- Notifiquen al CECOES la activación del plan municipal.
- Utilicen la red TETRA RESCAN para comunicaciones.
- Controlen el acceso a paseos marítimos, escolleras y diques.
- Desalojen playas si es necesario e impidan el baño y las actividades recreativas en el mar.
- Cortar carreteras que conduzcan a zonas inundables y señalizar vados.
- Avisar a la población en áreas donde la evolución del mar pueda generar daños.
- Evaluar la constitución del CECOPAL.
- Aplicar medidas adicionales que se consideren necesarias.