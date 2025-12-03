justicia

Amenaza con apuñalar a un menor de 14 años en Tenerife para obligarlo a mantener relaciones sexuales

El acusado esgrimió una navaja y lo agredió sexualmente bajo la amenaza
Una cobradora de deudas pagará el doble de lo que había recuperado tras dejar inscrito a un tinerfeño en el Asnef
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge la próxima semana el juicio a un hombre acusado de agresión sexual a un menor con intimidación, delito por el que la Fiscalía le pide 14 años de prisión y el pago de 5.000 euros.

La vista estaba prevista que se celebrara el pasado mes de septiembre pero fue aplazada hasta el 9 de diciembre.

En su escrito, el Ministerio Fiscal relata que el procesado se encontró casualmente con el menor, que estaba en situación de desamparo, cuando se hallaba junto a un grupo de cinco amigas en los alrededores de un restaurante.

Ante el comportamiento obsceno del acusado hacia ellos, una parte del grupo abandonó lugar excepto el menor agredido y otra amiga.

Fue entonces cuando el acusado le dijo al chico que quería hablar con él, por lo que fueron a un lugar apartado en la explanada de un muelle.

Una vez solos, según el escrito, el procesado esgrimió una navaja y lo agredió sexualmente bajo la amenaza de que le daría una puñalada si mostraba resistencia.

Tras la primera agresión, el menor pudo huir y el hombre fue identificado y encausado.

También ingresó provisionalmente en prisión, si bien quedó en libertad a la espera de juicio con una orden de alejamiento cautelar al menor.

