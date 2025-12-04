Un anticiclón dominará el tiempo en el puente de diciembre: así afectará a Canarias, según la Aemet

El tiempo durante el puente de diciembre en Canarias estará condicionado por la estabilidad atmosférica asociada al anticiclón, con cielos poco nubosos, presencia de calima y temperaturas sin grandes variaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En las capitales, los termómetros se moverán entre los 18 y 25 grados a lo largo de las jornadas festivas.
El 6 de diciembre, el Archipiélago presentará un ambiente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. La Aemet apunta a la presencia de calima y a temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. El viento soplará de componente este en costas, de flojo a moderado, y será moderado en medianías y zonas altas del sureste. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 18 grados de mínima y 23 de máxima, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores serán similares.
El 7 de diciembre, los cielos seguirán despejados, aunque Lanzarote y Fuerteventura registrarán intervalos de nubes medias durante la tarde y la noche. Continuará la calima, especialmente en vertientes sur de las islas montañosas, y tenderá a remitir en las orientales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento será moderado del sureste en la provincia oriental y flojo del este en la occidental. Las capitales alcanzarán máximas de 24 grados.
El 8 de diciembre, la situación anticiclónica mantendrá un ambiente poco nuboso o despejado en las islas orientales, con intervalos de nubosidad alta en el resto a partir del mediodía. Se prevé calima ligera en el sur del Archipiélago. No se esperan cambios significativos en las temperaturas y el viento será flojo, con predominio de la componente este y sureste. Santa Cruz de Tenerife podría llegar a 25 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria rondará los 24.
El anticiclón traerá frentes, nieblas y ascenso térmico
En la Península, los primeros días del puente estarán marcados por la llegada de varios frentes atlánticos que dejarán precipitaciones en amplias zonas, especialmente en el tercio norte, donde podrán ser abundantes y localmente tormentosas. La nieve aparecerá en sistemas montañosos, con cotas que oscilarán entre 1000 y 1500 metros según la región. Las temperaturas bajarán inicialmente en puntos de Cataluña y Aragón y mostrarán pocos cambios en el resto.
El avance del puente dará paso a un cambio de patrón meteorológico. La entrada de una cuña anticiclónica por el suroeste estabilizará el tiempo el fin de semana, con la niebla como fenómeno destacado en amplias zonas del interior peninsular. A partir del sábado, las temperaturas tenderán a subir de forma generalizada, con valores que podrán superar los 20 grados en puntos del sur y del Mediterráneo. Las precipitaciones quedarán restringidas al noroeste, especialmente Galicia, y serán poco probables en el resto.
El domingo y el lunes persistirá la influencia anticiclónica, con bancos de niebla matinales y ausencia de precipitaciones salvo en áreas del extremo noroeste. La Aemet señala que las heladas retornarán a zonas favorables de la mitad norte a medida que avancen los días, aunque sin grandes sobresaltos meteorológicos previstos.