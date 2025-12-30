Anuncian el hallazgo en Canarias de una ‘extraña’ mosca endémica

Museos de Tenerife ha anunciado el hallazgo de una nueva especie de mosca endémica, denominada Eumerus macarius, exclusiva de la isla de La Palma.
Un comunicado de este organismo, dependiente del Cabildo de Tenerife, señala que este descubrimiento ha sido posible gracias a un estudio que combina análisis morfológicos y genéticos sobre un grupo de moscas polinizadoras del género Eumerus, realizado por un equipo de investigadores liderado por el doctor Pablo Aguado-Aranda.
Bautizada como Eumerus macarius, la especie es única de la isla de La Palma, lo que pone de manifiesto la extraordinaria singularidad biológica del archipiélago, señala la nota del Cabildo de Tenerife.
El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, asegura que el descubrimiento de Eumerus macarius representa una contribución fundamental para entender y preservar la rica biodiversidad de Canarias.
Para lograr este descubrimiento, los científicos utilizaron ejemplares conservados en la colección entomológica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife para compararlos con los nuevos hallazgos.
Este estudio ha permitido a investigadores del CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad) desvelar los secretos de las moscas Eumerus.
Acha señala que esta investigación tiene un valor incalculable ya que además identificar las especies y determinar donde viven se pueden proteger mejor.
Además el estudio alerta de que todas las especies endémicas de este grupo se encuentran en alguna categoría de amenaza.
La nota añade que este descubrimiento subraya una vez más el valor de los museos como custodios de colecciones científicas que, más allá de su valor histórico, son herramientas esenciales para la investigación contemporánea y la conservación de la biodiversidad.