La Aemet avisa: viento, heladas y lluvias este sábado en Canarias

La previsión meteorológica para este sábado, 27 de diciembre de 2025, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, indica que habrá intervalos nubosos con un predominio de los cielos nubosos en el oeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles localmente en zonas altas.
Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 de mínima en El Hierro.
El viento soplará flojo del noroeste, y será más intenso en costas del oeste y en el extremo noreste durante las horas centrales, con un predominio de las brisas en el este.
Por su parte, en cumbres centrales, el viento soplará del noroeste, ocasionalmente fuerte.
La previsión de la Aemet para este sábado, 27 de diciembre de 2025, en la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este sábado indica que habrá intervalos nubosos en el norte de Gran Canaria con predominio de los cielos poco nubosos desde las horas centrales, mientras que a partir del anochecer tenderá a nuboso y se esperan precipitaciones débiles, pudiendo ser moderadas en medianías.
Además, en el resto de zonas de la isla predominará el cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el sureste, según ha informado la Aemet.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas, y a partir de la tarde tenderá a nuboso, esperándose precipitaciones débiles pudiendo ser localmente moderadas.
Las temperaturas con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo con predominio de las brisas terrales durante la madrugada, rolando al oeste y arreciando a lo largo del día, especialmente en zonas altas del norte.