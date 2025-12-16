Aviso de la Aemet: las lluvias no dan tregua en Canarias

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá predominio de los cielos nubosos en el norte con lluvias débiles durante la madrugada, y sin descartar alguna precipitación débil y ocasional el resto del día, principalmente en medianías y a últimas horas, más intervalos nubosos en el resto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte por la tarde en los extremos noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.
En la provincia de Las Palmas para este martes, 16 de diciembre de 2025, indica que estará nuboso con lluvias débiles persistentes en el norte de Gran Canaria, en especial en medianías; y con intervalos nubosos en el resto de zonas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, más compactos y con lluvias débiles de madrugada y a partir de mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del norte moderado, con algunos intervalos de fuerte por la tarde en zonas altas y vertientes este y oeste.