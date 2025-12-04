Es el balneario “con mejores vistas de España”, está en Canarias y se encuentra sobre las laderas del cráter de un volcán

La revista especializada Viajar ha puesto el foco en Canarias al incluir al balneario del Parador de Tejeda, en Gran Canaria, entre los establecimientos con mejores vistas del país. El medio, uno de los referentes del sector turístico nacional, resalta la combinación de entorno natural, paisaje volcánico y vistas al océano como elementos que lo convierten en un lugar singular para quienes buscan descanso y experiencias ligadas al bienestar.
Aunque Viajar selecciona cada año distintos espacios que destacan por su diseño, localización o propuesta de ocio, la mención al centro canario subraya el creciente interés por un tipo de turismo que va más allá del sol y playa tradicional.
El artículo de la revista sitúa al balneario entre los espacios que ofrecen una experiencia visual privilegiada, algo especialmente valorado en un mercado cada vez más orientado a estancias de desconexión y escapadas de corta duración.
La referencia de Viajar se suma a otras apariciones recientes en medios turísticos que valoran propuestas ligadas al wellness, a la sostenibilidad o a la conexión con el entorno, una tendencia que continúa reforzando la oferta diferenciada que Canarias quiere proyectar en el exterior.
A 1.560 metros de altitud
Enclavado a unos 1.560 metros de altitud, su ubicación, en una de las zonas más elevadas de la Isla, permite contemplar un paisaje único que combina barrancos, cumbres y un horizonte que cambia con el paso de las nubes.
Desde las terrazas y zonas exteriores se observan las montañas de Gran Canaria y el entorno del Paisaje Cultural de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2019.
Además, Tejeda está considerado uno de los pueblos más pintorescos de España. El casco urbano, asentado sobre las laderas de un antiguo cráter, conserva la arquitectura tradicional canaria: fachadas blancas, balcones de madera y un trazado que invita a pasear. A pocos metros está la Cruz que da nombre al enclave, un punto simbólico que marca el centro geográfico de la Isla.
La zona es también uno de los principales referentes para quienes disfrutan del senderismo. Desde Tejeda parten rutas de distintos niveles, incluida la que conduce al Roque Nublo, uno de los emblemas naturales de Gran Canaria. Este monolito volcánico, de casi 90 metros de altura, ofrece vistas panorámicas de la caldera de Tejeda, del Pico de las Nieves y, en días despejados, incluso del Teide en la vecina Tenerife.