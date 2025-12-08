Lo que ocurrió en un baño obliga a dar la vuelta a un vuelo que salió de Canarias

Un problema en uno de los baños provocó que un vuelo que había salido de Canarias tuviera que dar la vuelta por indicación de la tripulación.
Esta misma tarde, la cuenta en X de Controladores aéreos ha informado de que un vuelo de Ryanair que partió de Fuerteventura con destino Bristol tuvo que aterrizar en Lanzarote debido a registrar problemas en uno de los baños.
Fue la tripulación la que comunicó lo ocurrido, después de que no pudieran solventar la incidencia a bordo. Una vez arreglado, el vuelo siguió con destino al Reino Unido sin más incidencia.