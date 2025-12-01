El barrio de la Cruz del Señor, sitiado por la inseguridad: “Cada vez hay más gente pidiendo y durmiendo en la plaza”

“Estamos muy cabreados con lo que está pasando en el barrio y nos sentimos olvidados por el Ayuntamiento de Santa Cruz, que no da una respuesta permanente a la sensación de inseguridad ciudadana que se está viviendo en la zona”. Así reza el grito unánime que lanzan vecinos y comerciantes del santacrucero barrio de la Cruz del Señor, enclave que, de nuevo, se enfrenta a un desbordamiento de personas sintecho, drogadictos y migrantes que han tomado el lugar de campamento base.
El barrio, que sufrió el pasado abril una situación “insostenible” derivada de la presencia de personas, la mayoría indigentes, que se congregaban en los aledaños de la plaza de la iglesia, con bolsas de ropa usada y basura que recogían de la calle, y a lo que se unían individuos dedicados a trapichear o consumir droga, beber o mendigar, pareció diluirse cuando el Ayuntamiento reforzó la presencia policial por la zona. No obstante, el problema ha resurgido otra vez y con más intensidad. “Cada vez hay más gente pidiendo, durmiendo en la plaza, y dejando todo lleno de basura, latas de cerveza, ropa y enseres sucios, lo que produce una imagen tercermundista al barrio aparte de provocar mucha inseguridad ciudadana”, alegan a DIARIO DE AVISOS los afectados.
A todo ello se suma la reactivación de un mercadillo de venta ilegal de objetos que cada mañana flanquea el perímetro de la iglesia, convirtiendo este punto en un foco de atracción de delincuencia y mendicidad. “También hay un grupo de inmigrantes que está protagonizado altercados e incluso ha robado el móvil a una mujer en la calle, además de que vigila los comercios de la zona y de la avenida Venezuela, por lo que hay empresarios que están planteándose el cierre porque ya no pueden más”, subrayan los denunciantes.
Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, avanza que “hemos solicitado la colaboración policial para intentar poner freno a la actividad ilegal llevada a cabo por un mercadillo sin autorización municipal, además de pedir la intervención de Servicios Sociales que atender a las personas que están durmiendo en la plaza”.
Al respecto, la edil de Seguridad, Gladis de León, destaca que “la Policía Local pasa con frecuencia por la zona, pero programaremos otra vez un refuerzo más seguido”. Mientras, la edil de Bienestar Social, Charín González, apunta que “las actuaciones y recursos en la zona están activos a través de la UMA”.