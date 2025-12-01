El belén más visitado de Canarias está en Tenerife: con 182 nuevas figuras y lo puedes visitar gratis y a cualquier hora

Una de las cosas más especiales de la Navidad es poder visitar los belenes. A lo largo y ancho de Canarias, desde casas particulares hasta instituciones públicas ponen sus belenes para que todos podamos disfrutar de ellos.
En el caso del belén que nos ocupa, además, se da la circunstancia de que está puesto todo el año, puede ser visitado a cualquier hora y, además, es gratis.
El Belén de Candelaria
El Belén Municipal de Candelaria se presenta este año totalmente renovado tras una mayor inversión en infraestructura, que se traduce en nuevas estructuras que cubren parte del recorrido y aportan un ambiente más íntimo y acogedor. La cartelería ha sido completamente actualizada, incorporando códigos QR con información ampliada en inglés, francés, alemán e italiano, lo que mejora la accesibilidad y el valor turístico del recorrido.
Cada uno de los pueblos representados en el Belén cuenta ahora con un soporte descriptivo en español e inglés, que pone en valor su identidad y relevancia etnográfica. Al final del recorrido se han incorporado una estrella y una cruz, símbolos de la tradición cristiana que recuerdan la guía de los Reyes Magos y las enseñanzas de Jesús.
Este año se suman 182 nuevos elementos, entre figuras y escenas, destacando la mejora del apartado hebreo con representaciones de oficios y profesiones tradicionales que enriquecen la ambientación. La escultora Erika Ravelo Mendoza ha creado nuevas piezas exclusivas basadas en la historia del municipio, entre ellas la escena inspirada en una fotografía de 1952 donde 25 pescadores despliegan una red para preparar la pesca de la traina, técnica habitual en aquella época. La representación rinde homenaje a aquellos pescadores, hoy fallecidos, que forman parte esencial de la memoria local.
También se han incorporado figuras que recrean a vecinos históricos, como Juan “El Cape” y su hijo en barca, el pescador Juan Ravina “Juan Cachucho”, uno de los primeros barrenderos del municipio, el carpintero Agustín de la calle La Arena, y dos mujeres vendiendo uvas, inspiradas en Laura Brito y Rosaura Marrero, referentes de la tradición oral.
Como novedad destacada, el Castillo de San Pedro y la Batería de Santiago cuentan ahora con soldados de época, una incorporación que cobra especial valor histórico al cumplirse en 2026 los 200 años de la desaparición del Castillo de San Pedro.
¿Cómo puedo ver el Belén de Candelaria?
El Belén Municipal de Candelaria está ubicado en la plaza del Centro Cultural de la Villa, y abierto las 24 horas.
Como el hall del Consistorio no solo se quedaba pequeño, sino que no era visible al viandante. Fue en 2007 cuando el Belén se instaló en el exterior del Centro Cultural la Villa, justo en el epicentro del casco, donde cada año ha ido creciendo, pasando de la escayola al poliuretano, y desarrollándose bajo los laureles de indias del Cine Viejo una gruta para el nacimiento, hasta donde se llega desde las medianías de Candelaria hasta el mar que baña la plaza de la Patrona.
Un belén que crece, se moderniza y continúa homenajeando la identidad, la memoria y la historia viva de Candelaria.