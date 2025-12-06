Calima, calor y algunas lluvias: la Aemet detalla qué esperar en Canarias

Canarias afronta este sábado un episodio de calima ligera, ascenso térmico y posibilidad de lluvias dispersas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El polvo en suspensión será más visible por la tarde en medianías de las islas montañosas, mientras que el aumento de temperaturas se notará especialmente en Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y El Hierro.
La jornada estará marcada por intervalos de nubes medias y altas, con presencia de nubosidad baja en el norte de las islas occidentales. En Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet no descarta lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada, un escenario que también podría darse de forma puntual en Gran Canaria.
El viento soplará del noreste, girando a componente este en medianías y cumbres de las islas occidentales. En el resto del archipiélago, predominará un flujo flojo de componente este, con episodios de mayor intensidad en zonas expuestas del oeste.
En el mar se prevé viento del este o noreste de fuerza 3 a 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 3 metros, condiciones que podrían complicar la navegación y algunas actividades costeras.
Predicción por islas de la Aemet
- Tenerife: Intervalos nubosos, calima en medianías del sur y subida térmica generalizada. Máxima prevista: 24 ºC.
- La Gomera: Nubes medias y altas, ascenso térmico y calima ligera. Máxima: 24 ºC.
- La Palma: Poco nuboso salvo el norte y este; calima y ascenso de temperaturas, sobre todo en medianías. Máxima: 23 ºC.
- El Hierro: Poco nuboso, calima ligera y máximas en torno a 18 ºC.
- Lanzarote y Fuerteventura: Nubes medias y altas, calima ligera y posibilidad de lluvias débiles al amanecer. Viento flojo del este. Máximas de 22 ºC.
- Gran Canaria: Cielos con intervalos de nubes altas, calima más notable por la tarde y temperaturas en ascenso, con máximas de 23 ºC.
El episodio de calima será en general leve, pero podría intensificarse por la tarde en zonas altas. Las autoridades recomiendan precaución a personas con afecciones respiratorias.