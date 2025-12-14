Candelaria tiene un millón y medio de metros cuadrados en convenios urbanísticos por desarrollar

Candelaria aspira a poner incrementar en los próximos años su capacidad habitacional con el desarrollo de algunos de los convenios urbanísticos paralizados desde que fueron recogidos en el Plan General de Ordenación aprobado en 2007, con José Gumersindo García Trujillo de alcalde y redactado por Estudio Luengo. Para ello necesita que los promotores puedan desarrollar los convenios urbanísticos que actualmente suponen 1.510,887 metros cuadrados, muy superior a El Mojón, en Los Cristianos.
La crisis financiera de 2008 quebró muchos de esos proyectos urbanísticos y hoy, con los brotes verdes y la necesidad de vivienda en Tenerife, se hace más necesario que nunca su puesta en escena, aunque sea desde el sector privado, si bien es verdad que muchas de las viviendas previstas en distintos suelos del municipio estarán sujetas a la categoría de VPO (Vivienda de Protección Oficial), al menos en un 20%.
Algunos empresarios ya han comenzado a aligerar, después de largo tiempo, los trámites y así proyectos como Los Mangos (Promotora Punta Larga) o Araya-La Rana (Amador Díaz Ramos S.L.) están ya avanzados, mientras que se está pendiente aún del informe Ambiental que tiene que aprobar el Gobierno de Canarias, solicitado en febrero de este año, del convenio de Samarines, al sur de la Basílica y al este del Polígono. La presencia en esa zona de la chuchanga, un caracol endémico de Candelaria, puede suponer una traba para el desarrollo del sector, pero el concejal de Urbanismo, Reinaldo Triviño, recuerda que “la chuchanga ya estaba cuando se redactó el planeamiento” que consideró Samarines suelo urbano sectorizado no ordenado (SUSNO).
El proyecto contempla la construcción de 1.038 viviendas, de las cuales 315 serán de protección oficial, así como 544 plazas de aparcamiento exteriores. Además, se cederán al Ayuntamiento 106.000 metros cuadrados de zonas verdes y dotacionales, incluyendo un gran parque urbano de carácter natural que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los residentes y a potenciar el atractivo turístico de la zona. Se calcula que esas viviendas podían dar cabida a 3.322 personas.
El edil de Urbanismo, Reinaldo Triviño, destacó la importancia de la colaboración entre la administración pública y la comisión gestora del sector (el 40% es de Antonio Plasencia y el resto de pequeños propietarios y bancos) para alcanzar un acuerdo en la ordenación y distribución de las parcelas, así como en la ubicación de infraestructuras clave como la estación de bombeo de aguas residuales.
Una vez obtenido el informe favorable del impacto ambiental -llevan esperando por él unos diez meses- se podrá continuar con el proceso de aprobación y ejecución del Plan Parcial. Se da la paradoja que ya ha habido muchas llamadas al consistorio preguntando por la posibilidad de adquirir una vivienda “sobre planos”, cuando aún queda mucho por desarrollar ese plan parcial.
Los Mangos y Araya
Los que si han comenzado a desarrollarse, aunque están pendientes de las correspondientes licencias municipales, son los SUSO (Suelo Urbano Sectorizado Ordenado) de Los Mangos (PPL) y Araya-La Rana (ADR S.L.), los dos proyectos más adelantados de cuanto cuenta Candelaria en su Plan General.
Los Mangos (103.751 m²) se ajusta en su borde Sur con el núcleo urbano consolidado de Brillasol mediante elementos de ordenación urbana – viario interior y carretera – que garantizan la continuidad de dicho núcleo, por el Este, con la Autovía, aportando la implantación y mejora de la vía de servicio y el trazado del Tren del Sur (ya se hablaba de él en 2006) mediante la pertinente cesión de suelo e integración viaria y por el Norte con el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado no Ordenado de Guaja. La promotora Punta Larga S.L. es la propietaria de una extensión superficial, el resto de la superficie del sector se reparte en un conjunto cuatro propiedades de menor tamaño mayoritariamente situadas en el extremo Norte El resto de la superficie de actuación se corresponde con el dominio público hidráulico. Se podrán construir 593 viviendas (25% de VPO) de dos y tres plantas, y una capacidad de acogida de 1.896 habitantes.
El convenio denominado Araya, en la zona de La Rana, al lado de la carretera general del Sur (TF-28) tiene 33.576 metros cuadrados, y pertenece al constructor Amador Díaz, que desde hace un año ha comenzado el desmonte de la zona, extrayendo grandes piedras que serán utilizadas para el dique semisumergido frente a la Basílica. En esta zona está previsto que se construyan 135 viviendas de dos plantas, para capacidad para 432 personas.
Punta Larga
Otro gran sector por completarse es el de Punta Larga, con dos polígonos diferenciados, el P1, mayoritariamente de Amador Díaz y el P2, de Antonio Plasencia y Rodríguez Mesa En el primero, más al sur, de 34.376 m², podrá construir 649 viviendas de cuatro plantas para 2.077 residentes y el segundo, de 78.435 metros cuadrados, podrá levantar 282 viviendas, también en cuatro plantas, para 902 personas. Cada vivienda tendrá 100 m².
Aparte de estos dos grandes sectores, entre la rambla de Los Menceyes y la TF-1, también quedan por desarrollarse el SUSO La Fuente (PPL), donde hoy se encuentra cedido un circuito de ciclismo, donde irían 291 viviendas para 931 habitantes, en edificios de cuatro y cinco plantas. También está el sector de Afirama 1 y 2, con 333 y 270 viviendas respectivamente, para 1.066 y 864 residentes.
Está aun en pañales Guaja, una gran parcela por encima de la autopista y al lado de Los Mangos, al tratarse de 100.252 metros cuadrados de SUNS (Suelo Urbano No sectorizado), que tiene previsto un 60% de edificabilidad.
El gran parque urbano -donde hoy está el parque de perros- sigue esperando, al encontrarse esta unidad de actuación, de la etapa de Normas Subsidiarias, judicializado. Este es uno de los asuntos que ha impedido completar el desarrollo de Punta Larga.
Pero no solo vivienda necesita el municipio de Candelaria, también quiere impulsar la industria y para ello precisa dar un impulso al desarrollo del Polígono Industrial Valle de Güímar por encima de la autopista, en los 114.355 m² de suelo industrial ordenado (SUSOI-CA17) y para necesita permutar las viviendas que se encuentran allí por otras en Icerse u otros lugares del municipio, según avanzó Reinaldo Triviño. Además, por esa zona está previsto el corredor del tren del sur y la terminación del puente al Polígono, así como la canalización de las aguas residuales desde San Blas a la Edaru (Depuradora comarcal).