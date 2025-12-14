Emilia también afecta a la casa más navideña de Canarias: reabrirá mañana

El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha provocado numerosas incidencias. Ninguna de ellas de gravedad, pero, conforme se van quitando alertas que habían sido decretadas toca el turno de reparar daños, algo en lo que se ha visto afectada la casa más navideña de Canarias.
La casa más navideña de Canarias, ubicada en el número 189 de la carretera de El Boquerón, en Valle de Guerra, también sufrió los avatares de la borrasca Emilia, por lo que Lorenzo, su propietario, junto a otros colaboradores se encuentra reparando desperfectos con la intención de que sea reabierta mañana.
Se ruega por tanto a todas aquellas personas que quieran visitarla que no lo hagan en la jornada de hoy.
La que muchos consideran la casa más navideña de Canarias alcanzará en 2025 sus 30 años de tradición, y un año más promete convertirse en uno de los planes imprescindibles para cientos de familias en Tenerife, que esperan con ilusión su esperado encendido.