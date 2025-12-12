Cierran varias carreteras en Tenerife ante la alerta máxima por la borrasca Emilia

El Cabildo de Tenerife ha activado un amplio dispositivo ante la llegada de la borrasca Emilia, un fenómeno meteorológico adverso de alto impacto que ha comenzado a afectar a la Isla este viernes, 12 de diciembre, y que se intensificará durante el sábado, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Entre las medidas adoptadas, se ha decretado el cierre de las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide a partir de las 18:00 horas de este viernes, así como la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de Alerta Máxima.
Cortes de carreteras y accesos restringidos
El Cabildo ha informado de los siguientes cortes de tráfico:
- TF-24 (La Esperanza), a la altura del kilómetro 24.
- TF-21 (La Orotava), en el kilómetro 16, zona de La Caldera.
- TF-21 por Arafo, en el kilómetro 54, en Boca Tauce.
- TF-445, carretera de acceso a Teno, que permanecerá cerrada.
Asimismo, queda suspendido el transporte público hacia el Barranco de Masca y Punta de Teno mientras se mantenga activa la resolución.
Activación del PEIN y alerta máxima
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que la prioridad es garantizar la seguridad de la población ante un episodio que presenta riesgo elevado por viento, lluvias, nieve y fuerte oleaje.
En este sentido, ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, respetar los cierres decretados y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.
Las previsiones apuntan a rachas de viento que superarán los 90 km/h, olas que podrían rebasar los 6 metros de altura, precipitaciones de hasta 100 milímetros en 12 horas y nevadas en cumbres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros, especialmente durante el sábado.
La activación del PEIN entrará en vigor a las 15:00 horas de este viernes, mientras que el CECOPIN pasará a fase de preemergencia a partir de las 20:00 horas.
Cierre de espacios naturales y restricciones
El Cabildo ha decretado la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo a través dentro de los Espacios Naturales Protegidos, debido al riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones.
También queda prohibida la estancia en campamentos, zonas de acampada y áreas recreativas situadas en estos espacios. Las restricciones afectan a ciudadanía, empresas y administraciones, con la excepción del personal técnico autorizado para labores imprescindibles de gestión y seguridad.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha indicado que estas decisiones responden a un riesgo real asociado al temporal, especialmente por el fuerte oleaje y las condiciones adversas en zonas altas y de costa.
Dispositivo de emergencias y coordinación institucional
Los recursos insulares ordinarios y extraordinarios permanecerán movilizados y en coordinación para intervenir ante cualquier incidencia que pueda producirse conforme evolucione el episodio meteorológico.
Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activas la alerta por fenómenos costeros —que podría escalar a alerta máxima durante el sábado— y la alerta por vientos, mientras la Aemet ha emitido avisos amarillos y naranjas por lluvias, viento, nieve, tormentas y fenómenos costeros en Tenerife.