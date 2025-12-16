Roban en un coche en Tenerife y la Guardia Civil los pilla solo unos minutos después

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Buenavista del Norte, detienen a tres personas, dos varones y una mujer, acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de conducción temeraria.
Los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de los hechos cuando unos turistas denunciaron haber sido víctimas de un robo en el interior de su vehículo de alquiler, en la zona de Masca. Las víctimas pudieron facilitar la descripción del vehículo de los supuestos autores.
Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la búsqueda minutos después de ocurrir los hechos, pudiendo localizar a los acusados, los cuales circulaban a gran velocidad y con maniobras evasivas e invadiendo el carril contrario. Por lo que en colaboración con la policía local de Buenavista del Norte se dispuso un dispositivo para interceptar a los mismos, gracias a este despliegue se pudo interceptar al vehículo y detener a sus ocupantes.
Se da la circunstancia de que los acusados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.
Los efectos sustraídos han sido recuperados y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente.