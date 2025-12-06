Los contagios de gripe aumentan un 152% en el mes de noviembre en Canarias

La tasa de infecciones por gripe en Canarias en la última semana de noviembre (24 al 30) aumentó hasta situarse en 74,6 casos por 100.000 habitantes (por los 52,5 casos/100.000 de la semana previa). Se ratifica que la epidemia de gripe se ha adelantado cuatro semanas con respecto a la temporada anterior.
Durante todo el mes de noviembre los contagios de gripe han aumentado un 152%, desde la incidencia en la primera semana del mes que era de 30,8 casos por cada 100.000 habitantes, y los 74,6 casos por 100.000 alcanzados el día 30.
De las muestras del virus de la gripe analizadas en la última semana de noviembre, el 50% fueron de la variante A(H3N2) subclado K, que parece que dispara los contagios al tener mayor velocidad de transmisión, aunque no está demostrado se asocie a una mayor gravedad.
Según los umbrales epidemiológicos establecidos, Canarias ha pasado a escenario 1 que, pese a pertenecer a un nivel “bajo o moderado” de incidencia (entre 50,8 a 157,4 casos de gripe/100.000 habitantes), requiere la toma de diversas decisiones preventivas.
Entre las medidas establecidas en este escenario se encuentran recomendar el uso de mascarilla quirúrgica para las personas con síntomas de infección respiratoria, lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, o utilizar pañuelos desechables.
En centros de Salud y hospitalarios se recomienda extremar las precauciones a los sanitarios en contacto con las personas que presenten sintomatologías respiratorias y el uso de mascarilla quirúrgica durante esas interacciones, especialmente si tienen contacto con vulnerables. En la medida de lo posible se deben minimizar las interacciones sociales y aplicar las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores al inicio de síntomas con el objetivo de disminuir la transmisión.
Recomienda el uso de mascarilla a todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, salas de urgencias y UCIs.
En los centros residenciales de personas vulnerables, hay que reforzar la difusión entre trabajadores y usuarios, aplicando los procedimientos de prevención y control de infecciones especialmente en los espacios de reuniones comunes y que sean cerrados. Si hay contagio de trabajadores, se les intentará reubicar en áreas donde no haya contacto directo con población vulnerable.
Casi 209.500 dosis de vacuna hasta el día 30, un 10,7% más
En relación a la vacunación antigripal, Sanidad informa de que se han administrado en el Archipiélago 209.429 dosis de vacuna hasta el 30 de noviembre, lo que supone un 10,7% más que el mismo periodo del año anterior, 22.500 más. Señala que aún son mejorables y aboga por la vacunación.