David Suárez, portavoz de la Aemet en Canarias, sobre lo peor de la borrasca Emilia: “El día más complicado será mañana”

La borrasca Emilia mantiene en alerta a Canarias por viento y fenómenos costeros, con un empeoramiento progresivo de la situación meteorológica que se notará especialmente a partir de esta noche y durante la jornada del sábado.
Así lo ha comentado a DIARIO DE AVISOS David Suárez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, quien ha señalado que “el día más complicado será mañana”.
Según ha explicado, la estructura de convección asociada a la borrasca comenzará a entrar esta noche por Lanzarote y Fuerteventura, para desplazarse posteriormente hacia el resto de Islas.
“El sistema irá avanzando desde las Islas orientales hacia las centrales y occidentales”, ha detallado, lo que provocará una intensificación de los fenómenos adversos conforme avance el fin de semana.
Alerta por viento y fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias, a través del 112, ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en todas las Islas y la alerta por viento en Gran Canaria y las Islas occidentales, con efectos desde las 09.00 horas de este viernes.
En paralelo, la Aemet mantiene activados avisos naranjas por fenómenos costeros en varias zonas del Archipiélago durante la tarde y la noche de hoy.
En La Gomera y en el este, sur y oeste de Tenerife, el aviso estará vigente entre las 15.00 y las 23.59 horas, con viento del norte de entre 62 y 74 km/h (fuerza 8) en el canal entre Tenerife y La Gomera, y mar combinada del norte o noroeste de 4 a 5 metros.
El este, sur y oeste de Gran Canaria entrará en aviso naranja a partir de las 18.00 horas, mientras que en La Palma, tanto en la vertiente este como en la oeste, y en el área metropolitana de Tenerife, el aviso se activará desde las 20.00 horas, con olas que podrían alcanzar entre 5 y 6 metros.
“En cuanto al oleaje, ya tenemos aviso naranja para hoy y sabemos que la situación es complicada”, ha subrayado el portavoz de la Aemet.
Además del estado del mar, la Aemet mantiene avisos amarillos por viento en amplias zonas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, donde se esperan rachas máximas de hasta 80 km/h, sin descartar que se superen puntualmente los 90 km/h, especialmente durante la tarde y la noche. El viento será de componente norte y afectará sobre todo a zonas altas y vertientes expuestas.
En cuanto a las precipitaciones, el norte de Tenerife, que hoy ha activado el PEIN, se encuentra en aviso por lluvias, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tenerife, en el punto de mira este sábado
La previsión apunta a que Tenerife será una de las Islas donde la situación se intensifique a primeras horas del sábado, coincidiendo con el desplazamiento del núcleo más activo de la borrasca hacia el oeste del Archipiélago.
Los avisos, tanto por viento como por fenómenos costeros, se han establecido con la mayor precisión posible, en función de las distintas variables meteorológicas y de su evolución horaria.
Desde el Gobierno de Canarias y la Aemet se insiste en la importancia de seguir la información oficial, consultar la evolución de los avisos en la web de la Aemet y extremar la precaución en zonas costeras y expuestas al viento, especialmente durante las próximas horas.