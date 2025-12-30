Así fue la emotiva despedida de Nidia, controladora aérea en Tenerife

La Unión Sindical USCA Controladores Aéreos ha rendido un emotivo homenaje a Nidia Díaz, quien ha puesto fin a su etapa profesional en la torre de control de Tenerife tras 36 años de ejercicio como controladora aérea.
El sindicato ha destacado, a través de un mensaje publicado en redes sociales, la trayectoria de Díaz como “una persona muy apreciada y una gran profesional”, subrayando el reconocimiento y el cariño que deja entre sus compañeros tras más de tres décadas de servicio.
El momento de la despedida ha estado marcado por una fuerte carga emocional, ya que fue su propio hijo quien le entregó la ficha en su último servicio, en una escena que USCA ha calificado como especialmente significativa.
El joven se encuentra actualmente en proceso de habilitación como controlador aéreo en Tenerife, siguiendo así los pasos profesionales de su madre.
Desde la organización sindical han querido expresar públicamente sus mejores deseos para Nidia Díaz en esta nueva etapa, destacando el valor simbólico de un relevo generacional que se produce dentro de la misma torre de control.
La publicación ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde compañeros y usuarios han compartido mensajes de reconocimiento a una carrera marcada por la dedicación, la profesionalidad y el compromiso con la seguridad aérea en el Archipiélago.