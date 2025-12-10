‘El Rey del Reggaeton’ llega a Tenerife: Don Omar actuará en la Isla en 2026

El cantante puertorriqueño Don Omar, conocido como ‘El Rey del Reggaeton’, formará parte del cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026, que se celebrará en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife los días 16, 17 y 18 de julio.
La cita será el jueves 16 de julio y el lugar el Tenerife Cook Music Fest. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 12 diciembre a las 11.00, hora canaria, 12.00 en la península, y se podrán comprar a través de la web oficial www.cookmusicfest.es
La organización había generado expectación en redes sociales tras publicar una imagen con una corona acompañada del mensaje “El Rey”, un adelanto que anticipaba la incorporación del artista.
Según había informado Europa Press el pasado lunes, Don Omar estaría ultimando un concierto en España para 2026, en un año que podría marcar su retirada de los escenarios tras una última gira, tal y como comentó el propio artista en una entrevista.
Antes de esta posible etapa final, el artista se ha subido a escenarios de Estados Unidos, México y Canadá, donde ha logrado llenos totales.
En el último año, Don Omar ha recibido el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y fue incluido entre los 50 Más Bellos de la revista People en Español.
A lo largo de su carrera ha obtenido 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de nominaciones a galardones como los MTV Video Music Awards.
Con 47 años y más de 25 años de trayectoria, el artista —cuyo nombre real es William Omar Landrón— es autor de temas como “Danza Kuduro”, “Dile”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Guaya Guaya”, “Ojitos Chiquitos” y “Dale Don Dale”.
Tenerife Cook Music Fest 2026
El festival regresará a Tenerife con una programación distribuida en tres jornadas consecutivas. La primera, el 16 de julio, estará dedicada a los ritmos urbanos. El 17 de julio será el turno del “modo latino”, centrado en éxitos latinos ampliamente reconocidos. El 18 de julio se celebrará la jornada tropical, enfocada en géneros como la salsa y el merengue.
Entre los artistas ya confirmados figuran Myke Towers (16 de julio), Chayanne (17 de julio) y, para la última jornada, Luis Enrique, Elvis Crespo y Hermanos Rosario.
Las entradas del festival salieron a la venta el pasado 2 de diciembre. El festival permite adquirir entradas por día o abonos de dos o tres jornadas, con varias modalidades disponibles:
Tipos de entrada
- General: acceso a la zona general.
- PMR: zona habilitada para personas con movilidad reducida; se permite un acompañante con entrada propia.
- Front Stage: acceso preferente, zona a pie de escenario, pasillo rápido, acceso a zona general, barra de bebidas y restauración.
- VIP: acceso preferente, acceso a front stage y general, zona elevada a 2 metros, regalo de merchandising y vaso, barra de bebidas y restauración.
- VIP Sofá (2 personas): acceso preferente, acceso a front stage y general, zona elevada a 3 metros, sillones y sombra, regalo de merchandising, barras y baños, una consumición con vaso incluido (cerveza, agua o refresco).
- Exclusive: acceso preferente, zona elevada a 3 metros de altura, acceso a su área propia dentro del recinto, pasillo rápido, barra libre de bebidas, snacks variados, acceso a la zona general, barras y baños propios, mesas altas y sombra.
El Tenerife Cook Music Fest alcanzó en sus últimas ediciones una asistencia superior a las 60.000 personas y mantiene un recinto de más de 26.000 metros cuadrados.
Para 2026, la organización trabaja en nuevas atracciones, actividades adicionales, un cartel de alcance internacional y mejoras en accesos, zonas gastronómicas, prevalidación de entradas y personal informativo.