El año de Aïda Balmann

La actriz canaria Aïda Ballmann ha vivido un año de proyección internacional y expansión creativa. En el balance de 2025, a punto de culminar, se hallan cinco producciones de cine y televisión y el desarrollo de su faceta como creadora con dos nuevos cortometrajes.
Entre estas obras están las series Frauds, británica, y Malnombre, española, junto a los largometrajes A una isla de ti, del andaluz Alexis Morante; The End of It, una coproducción internacional dirigida por María Martínez Bayona, y Un hombre tras un rifle, un wéstern canario que es la ópera prima de Marco Oliva.
SURANNE JONES Y JODIE WHITTAKER
Frauds es una serie protagonizada por las intérpretes británicas Suranne Jones (Gentleman Jack) y Jodie Whittaker (Doctor Who). Thriller con tintes de comedia negra, Frauds explora los límites del engaño, la amistad y la supervivencia. Estrenada en ITVX y BBC, este proyecto audiovisual representa un nuevo paso en la trayectoria internacional de la actriz nacida en la isla de El Hierro.
De igual manera, también destaca su interpretación en Malnombre, una serie española de vampiros creada por Alfonso Cortés-Cavanillas, quien dirige varios de sus episodios. Producida por La Caña Sisters, Malnombre combina el thriller, el drama social y el terror sobrenatural. En ella, Aïda Ballmann interpreta a Pilar, uno de los personajes clave de la historia, en cuyo elenco figuran, asimismo, Macarena Gómez, Ruth Díaz, Aitor Luna y Jorge Basanta. Rodada entre Canarias y Madrid, su estreno está previsto en enero.
COMEDIA ROMÁNTICA
A una isla de ti es una comedia romántica que celebra el amor, la diversidad y la belleza de Canarias en la que Aïda Ballmann da vida a Lara. Alexis Morante es el director de esta producción de Morena Films que cuenta con un reparto encabezado por Toni Acosta, Freddie Dennis y Jaime Zataráin.
También rodado en las Islas, Ballmann participa en el film The End of It, protagonizado por Rebecca Hall (Vicky, Cristina, Barcelona). Esta coproducción internacional, dirigida por María Martínez Bayona, propone una mirada filosófica y emocional sobre la vida y la muerte en un futuro en el que el envejecimiento puede curarse.
ESCENARIOS DEL ARCHIPIÉLAGO
Un hombre tras un rifle es un wéstern de Marco Oliva en el que Ballmann interpreta a Matilda y a Luisa, dos personajes que encarnan la fuerza y la resiliencia. Rodado en escenarios naturales, reivindica el paisaje canario como territorio cinematográfico y aporta una nueva voz al cine de género español.
Además, Ballmann explora su faceta como creadora con los cortometrajes Satisfayer y Un infierno paradisíaco, coescritos, codirigidos y protagonizados junto a la actriz andaluza Carmen Corchs. Estas comedias de situación retratan con ironía el malestar de dos mujeres que lo tienen todo, pero solo perciben lo negativo en sus vidas.
Fuera del ámbito de la interpretación, Aïda Ballmann también ha formado parte del jurado del Festival Nordeste de Cine y ha participado en el Festival DocuRock, lo que refuerza su compromiso con la promoción del cine canario y la creación independiente.