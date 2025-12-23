La Laguna saca a la venta más entradas para el Campamento Real tras agotarse en horas

El Campamento Real de La Laguna amplía su aforo tras la avalancha de solicitudes registrada en los últimos días. La organización ha anunciado la incorporación de 2.550 nuevas entradas, que se suman a las más de 18.000 ya adquiridas, con el objetivo de que más niños y niñas puedan disfrutar de esta cita navideña.
Las nuevas entradas estarán disponibles mañana miércoles 24 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, a través de la plataforma online Tomaticket, tras comprobarse el elevado interés generado por el evento.
La decisión llega después de las largas colas formadas el pasado jueves en La Laguna, cuando decenas de familias acudieron al punto de venta presencial habilitado por el Ayuntamiento ante el rápido agotamiento de las entradas digitales. Según confirmó el consistorio, el 18 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, se reabrió el punto de venta físico en la plaza Hermano Ramón, ofreciendo una nueva oportunidad a quienes se habían quedado sin pase.
Y es que las 13.800 entradas que se pusieron a la venta inicialmente a través de internet, desde las 11:00 horas del miércoles, se agotaron en apenas unas horas. Esta situación provocó que numerosos interesados se desplazaran directamente al punto físico con la esperanza de conseguir acceso para sus hijos.
Desde la organización insisten en que la ampliación del cupo responde exclusivamente a la alta demanda registrada y al interés por facilitar el acceso al mayor número posible de familias durante estas fechas señaladas en el municipio.