Estos son los conciertos que podrás ver gratis en el Tenerife Gastro Navidad Market Fest de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife estrena la sexta edición del Tenerife Gastro Navidad Market Fest, que se celebrará en la plaza de España hasta el martes 6 de enero, con un programa que incluye actividades culturales, gastronómicas y familiares.
El evento se desarrollará durante más de tres semanas y ofrecerá gastronomía local, conciertos en vivo, talleres, actividades infantiles y experiencias culinarias, con acceso gratuito. El recinto abrirá todos los días a partir de las 17.00 horas.
Programación musical
El cartel musical de esta edición contará con artistas nacionales e internacionales como Despistaos, Fran Perea y Maldita Nerea. El concierto de Leoni Torres, previsto para el fin de semana, no pudo celebrarse debido a la alerta meteorológica.
La organización del evento ha requerido varios meses de preparación para desarrollar una programación que se extiende durante más de 20 días, con actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, entre ellas talleres familiares, propuestas gastronómicas, espectáculos y actuaciones musicales.
Gastronomía
El programa incluye diversas propuestas gastronómicas y talleres participativos. Entre las actividades previstas se encuentran “Gustostito – Mojos”, un taller familiar dedicado a la elaboración y degustación de mojos tradicionales; “Engofiados – Gofios”, centrado en el gofio y su papel en la gastronomía canaria; “Lactium – Quesos & Chocolate”, una propuesta de maridaje entre quesos del archipiélago y chocolate artesano; y “Alisius – Cookshow”, un showcooking a cargo de la chef Diana Marcelino, enfocado en el producto local y las razas autóctonas de Canarias.
Actividades familiares y zona comercial
El Tenerife Gastro Navidad Market Fest contará con una programación diaria que incluye conciertos, espectáculos, actividades infantiles, degustaciones, talleres familiares y distintas atracciones. La Zona Gastro reunirá puestos con propuestas culinarias de diferentes estilos y culturas, junto a un espacio dedicado a la artesanía y pequeños comercios.
Medidas de sostenibilidad
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que la organización del festival incorpora medidas orientadas a la reducción de residuos, el fomento del reciclaje y la minimización del impacto ambiental, con el objetivo de compatibilizar la celebración del evento con el cuidado del entorno.
En la edición anterior del Tenerife Gastro Navidad Market Fest registró un impacto económico superior a los 14,5 millones de euros y una asistencia de más de 100.000 personas, entre turistas y residentes.