Una Gran Feria de Navidad, góspel y tapas llegan a este municipio de Tenerife: consulta aquí el programa

El Ayuntamiento de Arico ha dado la bienvenida a la temporada navideña 2025 con la presentación del cartel “Miles de Sonrisas, Arico en Navidad”, este martes 2 de diciembre. Por tercer año consecutivo el eslogan ariquero se alza como seña indiscutible del comienzo de las fiestas, acompañado de un programa de actividades para toda la familia. El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos y contó con la presencia de la alcaldesa, Olivia Delgado; la segunda teniente de alcaldesa y concejala de Fiestas, Ariam Álvarez; y el cuarto teniente de alcaldesa y concejal de Cultura, Agustín Tejera.
La alcaldesa de Arico, Olivia Delgado, destacó que “hoy para nosotros es un día muy especial, porque presentamos oficialmente el programa navideño ‘Miles de sonrisas. Arico en Navidad’. Un programa que llenará nuestro municipio de actividad, encuentro y momentos compartidos desde principios de diciembre hasta la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos, pasando por la gran Feria de Navidad un espacio de ensueño y muy esperado por las familias.” Añadió que esta programación nace con una idea muy clara “que la Navidad se viva en familia, en la calle y en comunidad; que cada rincón de Arico sienta la misma ilusión.”
La regidora señaló que este trabajo no surge de la improvisación: “viene de meses escuchando a las familias, a nuestras personas mayores, a la juventud, a las asociaciones y al comercio local. Gracias a ese diálogo hemos diseñado una Navidad con actos culturales, deportivos, festivos y solidarios, pensados para todos los públicos, desde los más pequeños hasta quienes llevan toda una vida construyendo este pueblo. Cuando hablamos de “Miles de Sonrisas”, hablamos de la sonrisa de un niño en un taller, de unos abuelos en un baile, de una madre o un padre que puede conciliar y compartir tiempo con sus hijos en un espacio seguro y cercano.”
Por su parte, la segunda teniente de alcaldesa y concejala de Fiestas, Ariam Álvarez, subrayó que el equipo ha preparado un programa amplio que incluye la Feria de Navidad, que se desarrollará entre el 19 y el 28 de diciembre en el Polideportivo Mario Pestano. “Será un espacio con talleres infantiles, actividades para jóvenes y adultos, conciertos, encuentros de villancicos y un espectáculo de góspel que anunciaremos con cartel propio”, señaló.
Álvarez explicó además que la feria tendrá “programación diaria que se publicará cada día en redes sociales, con horarios y requisitos de inscripción en los talleres con aforo limitado, para que todas las familias puedan organizarse y participar.”
El cuarto teniente de alcaldesa y concejal de Cultura, Agustín Tejera, resaltó el trabajo conjunto entre áreas para ofrecer una Navidad completa “estas fechas incluyen espacios para compartir en familia, para dinamizar y potenciar el comercio local, y actividades que abarcan desde mercadillos de artesanía y eventos de tapas y vinos hasta la feria navideña, que es uno de los platos fuertes de la programación.”
Tejera anunció también que el Ayuntamiento impulsará campamentos y ludotecas navideñas gratuitas con 60 plazas, distribuidas en medianías y zona de costa, ya que “queremos facilitar la conciliación de las familias durante el periodo no lectivo, y abriremos las inscripciones esta misma semana.”
Actividades para compartir con ilusión
Los eventos comenzarán este mismo fin de semana. El viernes 5 de diciembre lo mejor del municipio se podrá degustar en “Sabor(e)arte”, un tapas y vinos que reúne las exquisiteces de nuestro producto local en un ambiente festivo. Tendrá lugar a partir de las 19:00h. en el Porís de Abona, organizado por la Agencia de Desarrollo Local y Turismo que dirige la Tercera Teneinte de Alcaldesa, Eudelia Pestano. El sábado 6, desde las 10:00h. en el barrio de La Jaca, se realizará “MerJaca”, un mercadillo de artesanía con actividades para toda la familia y que se fusionará, a partir de las 19:00h., con el tapas y vinos que contará con las actuaciones de Sergio y Elías, Quimbao La Nuit y Dj’s. El cierre de semana será en la Listada con su Feria La Listada en Azul, en abierto desde las 10:00h, que colabora el área de Medioambiente que dirige el Concejal Miguel Beby.
Del 19 al 28 de diciembre el polideportivo Mario Pestano en Arico Viejo vuelve a acoger la Gran Feria de Navidad: Miles de Sonrisas, Arico en Navidad. El recinto contará con mercadillo navideño de los propios comercios del municipio, atracciones, talleres para los niños y niñas, zona de comida, animación diaria y muchas sorpresas. La inauguración tendrá lugar el viernes 19 a las 18:00h. Este mismo día, en Arico Nuevo, tenemos cita a las 18:30h. para el Acto de las Posadas a cargo de A.C. Grupo 70 y la participación de los niños y niñas de catequesis. Y a las 20:30, Cantos de Navidad por el Grupo 70 y presentación de villancicos por el taller de folclore Venxamar.
A partir del 21 de diciembre los más pequeños podrán disfrutar del campamento de Navidad que pone en marcha el área de Bienestar Social para facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional. En este día, también se celebrará en el polideportivo Mario Pestano el encuentro de villancicos con la participación de las agrupaciones Altos de Arico, A.C. Las Hiedras, Labradores de Nivaria de Abona y otros grupos invitados.
El lunes 22 de diciembre se realizará una excursión a ver las luces y los portales de Belén por San Cristóbal de La Laguna. Para más información e inscripciones, pueden acudir al área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arico. El día 26, el polideportivo acogerá el Concierto de Navidad de la Banda Municipal Abona de Arico y la Bodega Cumbres de Abona será sede del Gran Fin de Año para nuestros mayores, a partir de las 13:00h.
Despediremos el año, el 31 de diciembre, con la celebración de la IV San Silvestre de Arico, en Abades, con distancias de 5 y 10KM y, que organiza el Área de Deportes que dirige el Primer Teniente de Alcaldesa, Andrés Martínez. A las 00:00h., no se pueden perder en el Porís de Abona, el Gran Baile de Fin de Año.
Para cerrar la programación navideña, contaremos el 3 de enero con el Gran Partido Benéfico de Fútbol, a las 12:00h. en el campo municipal Francisco Rodríguez de Azero y Salazar, organizado por el área de Deportes que dirige el primer teniente de alcaldesa, Andrés Martínez.
Asimismo, durante esta jornada, el buzón real de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente, estará recorriendo el municipio para recoger las cartas que no hayan sido aún enviadas. El 5 enero, llega la noche más mágica para toda la familiar y, en especial, para nuestros niños y niñas, con la Gran Cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente, en La Villa de Arico, a partir de las 17:00h.
Desde el Ayuntamiento de Arico se invita a toda la ciudadanía a participar en las actividades y a mantenerse informados sobre cualquier novedad a través de los canales oficiales municipales.