Hinchables, pintacaras y photocalls Disney: así será el “Feliz No Fin de Año” infantil en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife celebrará este domingo, 28 de diciembre, la tercera edición del “Feliz No Fin de Año” infantil, una cita navideña dirigida a los más pequeños que tendrá lugar en la plaza de La Candelaria entre las 11:00 y las 14:00 horas.
Con esta iniciativa, los niños y niñas serán los primeros de Canarias en despedir simbólicamente 2025.
El evento está concebido como una mañana de actividades familiares que permitirá celebrar de forma anticipada la llegada del nuevo año en un horario adaptado al público infantil.
La jornada contará con una amplia programación de actividades gratuitas enfocadas en el disfrute de toda la familia, combinando ocio, creatividad y animación en un ambiente navideño y participativo, con el objetivo de fomentar la convivencia y el uso lúdico de los espacios públicos del centro de la ciudad.
Entre las propuestas previstas se incluyen hinchables navideños, talleres infantiles de decoración, elaboración de cartas a los Reyes Magos y coronas reales, además de pintacaras.
Uno de los principales atractivos será la instalación de tres photocalls infantiles con personajes de la factoría Disney, donde las familias podrán obtener fotografías de recuerdo de manera gratuita.
Asimismo, durante la mañana se repartirán 2.000 uvigolosinas y 2.000 cotillones, recreando un simbólico y divertido inicio de año adaptado al público infantil.
La programación sobre el escenario incluirá las actuaciones de “Cantar y contar”, edición fin de año, y Zumba Kids, completando una propuesta dinámica pensada para mantener la participación activa de niños y niñas durante toda la mañana.