Qué hacer el fin de semana en Santa Cruz por Navidad: música, humor, cine y más planes gratis

El Ayuntamiento de Santa Cruz afronta los próximos días con una amplia y diversa agenda de actividades que refleja el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales y distritos, y que sitúa a la ciudad como un espacio vivo, dinámico y abierto a la participación ciudadana.
Navidad, cultura, ocio, deporte, acción social, juventud y tradiciones se entrelazan en una programación que se despliega en barrios, plazas, equipamientos culturales y espacios públicos, ofreciendo propuestas pensadas para públicos de todas las edades y sensibilidades y consolidando a Santa Cruz como un municipio activo, diverso y comprometido con el bienestar colectivo.
“Feliz No Fin de Año” en Santa Cruz
El domingo, la Plaza de La Candelaria acoge, de 11:00 a 14:00 horas, el evento “Feliz No Fin de Año”, una actividad dirigida al público familiar que incluye actuaciones y juegos, y que transforma el espacio en un punto de encuentro lúdico para niños y niñas en el marco de las celebraciones navideñas.
Entre las propuestas se incluyen hinchables navideños, talleres infantiles de decoración navideña, elaboración de cartas a los Reyes Magos y coronas reales, además de pintacaras. Uno de los grandes atractivos será la instalación de tres photocalls infantiles con personajes de la factoría Disney, donde las familias podrán llevarse una fotografía de recuerdo de manera gratuita.
Asimismo, durante la jornada se repartirán 2.000 uvigolosinas y 2.000 cotillones, que contribuirán a recrear un simbólico y divertido inicio de año adaptado al público infantil. La programación sobre el escenario incluirá las actuaciones de “Cantar y contar”, edición fin de año, y Zumba Kids, completando una propuesta dinámica y pensada para mantener la participación activa de niños y niñas durante toda la mañana.
Este viernes, a las 12:30 horas, la Biblioteca José Saramago de Añaza acoge una nueva sesión del Taller de Lactancia, una actividad que se desarrolla de forma periódica todos los viernes en la sala infantil del centro. La iniciativa está impartida por profesionales sanitarios responsables del área de salud materno-infantil del Centro de Salud de Añaza y está orientada a ofrecer acompañamiento, información y apoyo especializado a las familias interesadas en la lactancia, en un entorno cercano y adaptado a las necesidades de madres, padres y bebés.
Ese mismo día, a las 19:00 horas, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz se convierte en escenario del espectáculo “¡Mira tú pa eso!”, el séptimo monólogo del humorista Darío López. En esta propuesta, el artista regresa a los escenarios con un formato que combina comedia, parodia y recursos audiovisuales, abordando con ironía y agudeza situaciones de la vida real y la actualidad. El espectáculo invita al público a reír y reflexionar sobre la realidad cotidiana a través del estilo personal y reconocible de Darío López, en una cita pensada para el entretenimiento y el disfrute colectivo.
Por su parte, este viernes, a partir de las 22:00 horas, el espacio Crudo, situado en la calle Clavel, 9, programa la sesión “Three on Wax meet Carballeira”, con entrada libre. La propuesta apuesta por la música en formato vinilo, con una selección cuidada y la pista de baile como elemento central, a cargo de Jonay Évora, Moraga, Hao y Carballeira, dentro de la programación musical del local en Santa Cruz de Tenerife.
El sábado, la agenda navideña del Distrito Centro incluye, a las 19:00 horas, una nueva sesión del Cine de Navidad en el Parque García Sanabria, una propuesta de cine al aire libre pensada para todos los públicos y concebida como una alternativa cultural y familiar dentro de la programación festiva de la ciudad, que acerca el ocio audiovisual a los espacios públicos más emblemáticos. En esta ocasión se proyectará “Polar Express”. En la jornada del domingo, en idéntico escenario y horario, se podrá ver “Un padre en apuros”.
El deporte también tiene protagonismo, en este caso, el sábado, a las 09:30 horas, se celebra Anaga Solidaria – Anaga Trail Solidario, una carrera de montaña de carácter no competitivo y solidario que discurre por caminos y senderos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, en los tramos más próximos al casco urbano de Santa Cruz. La prueba, de recorrido circular con salida desde Valleseco, combina deporte, naturaleza y compromiso social, y se caracteriza por su ambiente festivo y por permitir a los participantes recorrer a pie parajes de gran valor paisajístico.
La jornada del sábado contempla, a las 20:30 horas, con el Concierto de los Cantadores en Navidad, que tendrá lugar en la Plaza de La Candelaria. Esta cita musical ofrece un repertorio navideño vinculado a la tradición canaria, en un formato pensado para el disfrute del público de todas las edades en uno de los principales espacios de encuentro del centro de la ciudad.
También el sábado, a las 19:00 horas, el Auditorio de Tenerife, en la Sala de Cámara, acoge el espectáculo “Vivencias”, presentado por la Asociación Cultural Tajaraste. La propuesta recorre más de 40 años de trayectoria de la entidad a través de las danzas y cantares tradicionales más representativos de las Islas Canarias, acompañados por la indumentaria tradicional de todo el archipiélago.
El espectáculo se estructura en diferentes bloques, con una obertura que recrea una romería, homenajes a la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE), estampas dedicadas a distintas islas, un recorrido por los cantos y danzas de las islas orientales y occidentales, una parranda con temas vinculados a la Navidad, los viajes y Hispanoamérica, y un cierre dedicado a Tenerife con folías, malagueñas e isas.
Distrito Joven
El sábado, de 10:30 a 13:30 horas, la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto acoge el Campeonato Gaming de Distrito Joven, una actividad dirigida al público juvenil que propone un espacio de competición, convivencia y ocio digital. La iniciativa se enmarca en la programación municipal de dinamización juvenil y ofrece a los y las participantes la oportunidad de compartir aficiones, poner a prueba sus habilidades y disfrutar de una mañana centrada en el juego responsable y la socialización.
XXIV Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera
Mañana arranca el Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera, a las 12:00 horas, el Museo Municipal de Bellas Artes que se convierte en escenario de varias piezas site specific, con pases programados a las 12:00, 12:15, 12:30 y 12:45 horas, y coloquio posterior moderado por Alba Tavío tras el último pase.
Ya el sábado, a las 12:00 horas, el hall del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife alberga las propuestas “…desliza” de la Cía. Tarab y “SWAN” de Gaetano Palermo. La programación continúa por la tarde, a las 17:00 horas, en el TEA, donde se desarrollan nuevas funciones, y culmina a las 20:00 horas en el Teatro Victoria, con las propuestas de Jesús Caramés, Colectivo Copresencias, Héctor Alonso Velázquez, acompañadas de coloquio al finalizar.
El domingo la programación comienza a las 12:00 en el Espacio La Granja, y se traslada, a las 18:00 horas, al MUNA, para finalizar en el Teatro Victoria a partir de las 20:00 horas con tras nuevas propuestas.
Asociación Cultural Equipo Para
El colectivo de artistas multidisciplinares canarios Re-Creo organiza el TRUEQUE de ropa RE-CREO, una propuesta que se celebra este viernes, en la sede de la Asociación Cultural Equipo Para (calle La Marina, 4), a las 19:00 horas, concebida como un espacio de encuentro, intercambio y reflexión colectiva en torno al consumo responsable y la reutilización textil. La iniciativa fomenta la creación de comunidad y el interés público a través de un modelo de trueque que da nueva vida a las prendas, promoviendo valores de sostenibilidad, participación y convivencia.
“¡Divinas y Orgullosas!” también se celebra el viernes, a las 21:00 horas, como una cita cultural y reivindicativa que consolida este proyecto como el primer micrófono abierto LGTBI+ feminista de Canarias. La iniciativa ofrece un espacio seguro de expresión artística y libertad creativa, donde la diversidad, la palabra y la performance se convierten en herramientas de visibilización y empoderamiento. El evento está organizado por Jessika Rojano y David García, y se plantea como un punto de encuentro para compartir voces, experiencias y discursos desde una perspectiva inclusiva y comprometida.
“LA BR3GA #3” se celebra el sábado 27 de diciembre, a las 20:00 horas, como una propuesta cultural centrada en la música, la escucha activa y la cultura de club desde una perspectiva diversa, local y comunitaria, con aforo limitado. Organizado y auspiciado por @samam___ y @bliss_akadebellaka, este proyecto nace de la necesidad de generar un punto de encuentro para la comunidad de DJs, oyentes y artistas de la escena “underground” en Tenerife, un ámbito que carece de espacios estables donde compartir, experimentar y construir de forma colectiva.
“LA BR3GA” surge así como una plataforma para dar cabida a escenas y públicos que actualmente no cuentan con lugares propios para desarrollarse, apostando por la creación cultural desde lo comunitario y lo independiente.