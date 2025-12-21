La Fundación DIARIO DE AVISOS y Dormitorum celebran la mirada de la infancia

La Semana de la Infancia 2025 llega a su fin dejando tras de sí una experiencia compartida cargada de aprendizajes, reflexión y optimismo. Una edición que ha vuelto a demostrar que cuando los niños y niñas encuentran espacios donde expresarse libremente, su mirada aporta claridad, frescura y una sensibilidad especial.
Impulsada por la Fundación DIARIO DE AVISOS, junto al Grupo Plató del Atlántico y con el apoyo de Dormitorum, esta celebración ha situado nuevamente a la infancia en el centro de los medios de comunicación, apostando por una diálogo más conectado, cercano y comprometido con las nuevas generaciones.
Escuchar para comprender mejor
Bajo el lema “Escuchando su voz. Construyendo su futuro”, la tercera edición de la Semana de la Infancia ha sido una invitación a parar, escuchar y prestar atención a lo que los niños y niñas piensan, sienten y necesitan. Teniendo en cuenta la idea de que los medios no solo informan, sino que también inspiran, construyen referentes y transmiten valores que acompañarán a quienes hoy están formando su manera de ver el mundo.
A lo largo de la semana, Atlántico Radio, Atlántico Televisión y Diario de Avisos han abierto sus espacios a la participación infantil, convirtiendo micrófonos, cámaras y páginas en lugares donde la voz de la infancia ha sido la protagonista.
Una semana contada por niños y niñas
Uno de los pilares de esta edición ha sido la colaboración del alumnado del CEIP Camino Largo de La Laguna, en Tenerife, a través de su proyecto educativo “Radio Caminito”. Niños y niñas de todos los niveles de Primaria han participado activamente en la programación del espacio radiofónico Good Morning Canarias, tomando los micrófonos con contenidos creados íntegramente por ellos.
Durante toda la semana, han protagonizado una programación diversa e inspiradora en la que han compartido aquello que les mueve y les hace sentirse bien, dando voz a pequeñas grandes historias de su entorno, formulando preguntas que invitaron al mundo adulto a escuchar con más atención y ofreciendo reflexiones llenas de empatía, humor y valores para mejorar la convivencia.
Esta semana de aprendizaje y creatividad continuó en Atlántico Televisión, donde los más pequeños asumieron los roles de presentadores en los espacios informativos, protagonizando la emisión del “Flash Informativo de las Buenas Noticias”, transmitiendo mensajes de optimismo y alegría que demostraron que las buenas noticias también merecen un espacio destacado. De manera paralela, el DIARIO DE AVISOS dedicó contenidos especiales relativos al bienestar, la educación y la salud de los niños y niñas, reafirmando el compromiso de la Fundación con una sociedad más justa y comprometida con las necesidades de la infancia.
Un compromiso que va más allá de una semana
La colaboración de Dormitorum, por segundo año consecutivo, ha sido clave para reforzar la dimensión social de este proyecto. Su implicación demuestra que cuando las empresas responsables se suman a iniciativas educativas y sociales, pueden marcar una diferencia real en el bienestar de las familias y en la construcción de una sociedad más consciente.
La Semana de la Infancia 2025 se consolida así como un proyecto que trasciende los límites del calendario y propone una manera distinta de relacionarnos con la infancia, desde el respeto, la sensibilidad y la convicción de que su voz es imprescindible. Porque detrás de cada niña y cada niño hay una historia que merece ser contada, una idea que merece ser escuchada y una oportunidad constante para aprender.
Todos los contenidos generados durante esta celebración pueden consultarse en la web de la Fundación DIARIO DE AVISOS, quien agradece la participación de los centros educativos, las familias, los colaboradores y, especialmente, de los niños y niñas que han hecho posible esta edición.