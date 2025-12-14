La Fundación DIARIO DE AVISOS celebra la Semana de la Infancia 2025: “Escuchando su voz. Construyendo su futuro”

La infancia vuelve a ocupar un lugar protagonista en los medios del Grupo Plató del Atlántico con la celebración de la Semana de la Infancia 2025, una iniciativa promovida por la Fundación DIARIO DE AVISOS que invita a reconocer la importancia de escuchar a los niños y niñas, poniendo en valor lo que sienten, piensan y comparten.
Bajo el slogan “Escuchando su voz. Construyendo su futuro”, esta nueva edición reivindica la escucha activa como punto de partida para construir entornos más respetuosos, sensibles y responsables con la infancia.
Más que una celebración anual, esta semana es un recordatorio del papel esencial que desempeñan los medios de comunicación en la vida de los más pequeños. No solo durante estos días, sino a lo largo de todo el año, los medios tienen la capacidad y la responsabilidad de ofrecer contenidos que eduquen, acompañen y despierten la curiosidad de las nuevas generaciones. Desde ese compromiso nace esta nueva edición, que vuelve a abrir los micrófonos, cámaras y páginas del Grupo Plató del Atlántico a quienes aún están creciendo y explorando el mundo.
Un escenario para aprender y experimentar
La Semana de la Infancia arranca a partir de hoy, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia, que se celebra el segundo domingo de diciembre anualmente. Las actividades de esta edición se desarrollarán hasta el 21 de diciembre y transformarán estos días en un espacio donde los niños y niñas no solo son escuchados, sino también invitados a descubrir cómo funcionan los medios de comunicación.
Esta experiencia se convierte para ellos en un aprendizaje único, que les permite descubrir el lenguaje audiovisual y radiofónico, experimentar con la narración y la comunicación, trabajar en equipo y, sobre todo, construir confianza mientras encuentran un espacio seguro donde su voz realmente importa.
Los medios no solo se convierten en altavoz, sino también en herramienta educativa, un laboratorio de creatividad y pensamiento crítico donde los más pequeños ponen en práctica competencias que les acompañarán toda la vida.
Los medios como aliados de la infancia
Durante toda la semana, Atlántico Radio, Atlántico Televisión y Diario de Avisos abrirán espacios especiales dedicados a la participación infantil. Niños y niñas compartirán reflexiones, preguntas, historias, mensajes positivos y contenidos creados por ellos mismos, mostrando una mirada fresca, honesta y necesaria en un tiempo en el que la escucha se ha vuelto más importante que nunca.
El matinal radiofónico “Good Morning Canarias”, conducido por Gara García y Airam Fernández, llenará las mañanas de la espontaneidad de los más pequeños con segmentos especiales diseñados para que sus voces y perspectivas formen parte activa del programa.
Por su parte, Atlántico Televisión volverá a apostar por la emisión del “Flash Informativo de las Buenas Noticias”, presentado íntegramente por niños y niñas. Este espacio, que pone en valor la actualidad más optimista y alentadora, se ha consolidado como uno de los favoritos por la audiencia gracias a su autenticidad y su capacidad para transmitir esperanza.
En las páginas del Decano de la prensa en Canarias se dará especial protagonismo a la publicación de contenidos vinculados a la infancia, centrados en el bienestar, la salud y el desarrollo infantil, reforzando el papel del medio como altavoz de las necesidades y realidades de los más pequeños.
Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Fundación DIARIO DE AVISOS con un modelo de comunicación que acompaña a la infancia, que la visibiliza y la coloca en el centro de la conversación social.
La colaboración de Dormitorum por segundo año consecutivo, empresa que ha demostrado un firme compromiso con el bienestar de las familias, aporta un valor esencial a esta edición. Su implicación subraya la importancia de cuidar los espacios donde los niños crecen, descansan, sueñan y se sienten seguros.
Esta celebración podrá seguirse también a través de la web y redes sociales de la Fundación DIARIO DE AVISOS.