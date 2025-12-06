Grave altercado en el fútbol base de Tenerife: aficionados invaden el campo en un partido de cadetes

Este sábado, durante un partido de fútbol del campeonato de cadetes de segundo año, entre el Tranvía y el San José, se produjo una invasión de campo por parte de la afición visitante, con actitud violenta, que obligó a la intervención policial.
El encuentro, a falta de quince minutos, tuvo que ser suspendido por el árbitro. Los locales, el Tranvía, iban perdiendo por 3-6 cuando padres de los jugadores visitantes del San José de Las Delicias saltaron de las gradas y ocuparon el césped del Juan Santamaría (situado junto al Estadio Rodríguez López), en Santa Cruz. Se trata de niños de 15 años de edad.
El equipo local había marcado el tercer gol y hubo un forcejeo por el balón entre el portero visitante y un jugador del Tranvía, que intentaba que se sacara rápido del centro del campo, ya que faltaba un cuarto de hora y el San José iba por delante en el marcador con seis goles en su haber.
A raíz de ese incidente, la afición del San José invadió el campo y no se retiró hasta que la policía intervino.
La actitud de los padres animó a varios jugadores del San José a tratar de agredir a los del Tranvía, que tuvieron que ser evacuados por el equipo técnico y directivos del club y puestos a salvo en el vestuario.
El director deportivo del Tranvía fue uno de los intimidados por algunos aficionados violentos.