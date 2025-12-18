El Gobierno actualiza la prealerta en Canarias

El Gobierno de Canarias ha actualizado este jueves la situación meteorológica y mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 12.00 horas de hoy, jueves 18 de diciembre, ante el mal estado del mar y el fuerte oleaje previsto para los próximos días.
La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, y se enmarca en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta por fenómenos costeros afecta al:
- Litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote
- Costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria
Previsión marítima: oleaje de hasta 4 metros
Según las previsiones, el mar se mantendrá en mal estado, con oleaje de mar combinada entre 2,5 y 4 metros, especialmente en las zonas expuestas al norte y noroeste.
Jueves
Se espera viento del norte y nordeste fuerza 4-5, con velocidades de entre 20 y 38 kilómetros por hora, acompañado de marejada y mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3,5 metros. La pleamar se producirá entre las 12:00 y las 12:40 horas.
Viernes
El viento será inicialmente de componente norte fuerza 3-4, rolando al nordeste fuerza 4-5 durante la noche. Se prevé marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del noroeste de 2,5 a 3,5 metros, con oleaje combinado de 3 a 4 metros. Las pleamares están previstas entre las 00:15 y 00:50 horas, y de 12:30 a 13:20 horas.
Sábado
El viento soplará del nordeste fuerza 4-5, con marejada aumentando a fuerte marejada en altamar, especialmente entre las islas. El mar de fondo del noroeste alcanzará entre 2,5 y 4 metros, con oleaje combinado de 3 a 4 metros. Las pleamares se registrarán entre las 00:50 y 01:25 horas, y de 13:10 a 13:45 horas.
Domingo
La situación tenderá a mejorar ligeramente, con viento de componente norte fuerza 3-4, marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. El oleaje combinado bajará a 1,5-3 metros. Las pleamares se producirán entre las 01:20 y 02:00 horas, y de 13:40 a 14:25 horas.